Brand in Katzhütte. Vier Wohnhäuser standen in Flammen.

Spendenkonto eingerichtet nach Brand in Katzhütte

Durch den Brand am Montag in der Eisfelder Straße in Katzhütte sind vier Wohnhäuser stark beschädigt und unbewohnbar. Für die betroffenen Bewohner ist ein hoher Sachschaden entstanden. Teilweise ist der gesamte Hausrat, wie Möbel, Kleidung und so weiter, verbrannt oder durch Löschwasser unbrauchbar geworden. „Ab sofort besteht die Möglichkeit zu spenden, um den Betroffenen wieder ein normales Leben zu ermöglichen“, bittet Katzhüttes Bürgermeister Wilfried Machold um Unterstützung.

Überweisen Sie Ihre Spende auf das Konto der Gemeinde Katzhütte, IBAN DE 7983 0503 0300 0033 0108, Verwendungszweck „Spende Wohnhausbrand 23. März 2020“