Sportstudios in Saalfeld-Rudolstadt warten auf Wiedereröffnung

Sportsfreund Hans-Jürgen Björn trainiert auch im Lockdown: Das Fitness-Camp in Saalfeld vermietet die Trainingsräume für 1,5 Stunden an seine Kunden, die in diesem Zeitfenster an allen Geräten schwitzen können. Erlaubt sind maximal zwei Personen aus zwei Haushalten. Links: Camp-Mitarbeiterin Aniko Franke.