Spundwand soll Saale bändigen

Es ist unübersehbar: Am Saalewehr in Höhe der Gondelstation in Volkstedt ist rege Bautätigkeit im Gange. Eine Baustraße führt ungefähr bis Flussmitte. Hier entsteht gerade eine Spundwand, die das Saalewasser für die Zeit der Arbeiten am Wehr trennen wird. Die Baumaßnahme ist Teil des Projektes für die ökologische Durchlässigkeit an insgesamt drei Wehren zwischen Saalfeld und Rudolstadt. Ein Bagger mit einem Spiralaufsatz, einer so genannten Endlosschnecke, bohrt sich sachte etwa sechs Meter in den Flussgrund. Im Abstand von einem halben Meter gräbt er sich in die Tiefe. Ein zweiter Bagger setzt im nächsten Arbeitsschritt die einzelnen Spundelemente ein. So ist bereits etwa die Hälfe der insgesamt 140 Meter langen Wand entstanden.

Für Arbeiten auf schwierigem Grund

Was hier zum Einsatz kommt, ist nagelneue Spezialtechnik. „Es handelt sich um einen Prototyp eines frequenzvariablen Seitengreifers“, erklärt Jakob Müller von der Firma Queller-Bau. Das Niederkrossener Unternehmen mit derzeit 22 Mitarbeitern ist bekannt für anspruchsvolle Lösungen im Bereich Spezialtiefbau und Baugrubenverbau und als solcher inzwischen Marktführer auf diesem Gebiet in Mitteldeutschland. „Was wir hier sehen ist eine nagelneue Spezialanfertigung“, lässt der Bauingenieur wissen. Es handelt sich um eine mit der Firma Thyssen-Krupp entwickelte Maschine mit verstärkter Hydraulik und verstärkten Auslegern. Vor zwei Wochen wurde das Fahrzeug geliefert. „Der Vorteil ist, dass man damit auch auf schwierigem Baugrund und nah bei anderen Gebäuden arbeiten kann. Auf Grund des frequenzvariablen Seitengreifers können die Spundwände in den Boden gebracht werden, ohne dass auf Grund der Vibration womöglich Schäden an benachbarten Bauten entstehen. Es ist das Beste vom Besten, das derzeit auf dem Markt verfügbar ist“, beschreibt er die Besonderheit. Die Arbeiten im Flussbett sind eine gute Gelegenheit, den Prototyp auf Herz und Nieren zu testen. „Grundsätzlich ist diese Technik insbesondere auch für Arbeiten in den Innenstädten geeignet“, so Jakob Müller.

Fachleute der Herstellerfirma vor Ort

Zum Einsatz kam das Fahrzeug bereits an der Theater-Baustelle in Rudolstadt. „Wir sind stolz, dass Thyssen-Krupp unsere Firma ausgewählt hat, um diese neue Technik in der Praxis zu erproben. Es ist gut, ein solches Fahrzeug im Fuhrpark zu haben“, ergänzt er. Am Montag waren die Spezialisten der Herstellerfirma vor Ort, um sich davon zu überzeugen, wie sich die Technik am konkreten Bauvorhaben bewährt. Die Arbeiten zur Errichtung der temporären Spundwand am Wehr in Volkstedt werden noch etwa vier Wochen dauern. Danach sind die Spezialisten gefragt, die für eine Durchlässigkeit der Wehre nicht nur für Fische, sondern auch für Mikroorganismen insgesamt sorgen. Das heißt, die eigentliche Wehranlage wird flacher und länger. Auftraggeber für diese Maßnahme sowie für die Maßnahmen am ehemaligen Mittelmühlenwehr (Zeisswehr) und am ehemaligen Teilewehr in Saalewehr ist das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.