Stadt Schwarzatal vereinheitlicht Steuersätze – nach oben

Zu den Pflichten einer fusionierten Gemeinde gehört – früher oder später – die Vereinheitlichung der Steuersätze. Im Schwarzatal läuft die Frist am Jahresende ab, der Stadtrat hat schon jetzt seine Hausaufgaben gemacht und dabei den Auftrag so interpretiert, dass die Steuersätze, wo immer es Unterschiede gab, auf das Niveau des jeweils höchsten Satzes angehoben wurden.

Unternehmen in Meuselbach-Schwarzmühle (alt 350 Prozent) und Oberweißbach (357) müssen sich darauf einstellen, in Zukunft soviel wie bereits in Mellenbach-Glasbach üblich, nämlich 395 Prozent, zu zahlen. Eigentümer bebauter Grundstücke bleiben von Erhöhungen verschont, der Satz der Grundsteuer B von 389 Prozent war schon vorher überall gleich. Der früher übliche Unterschied zur Grundsteuer A für unbebaute Grundstücke entfällt allerdings in Zukunft komplett. War das bisher schon in Meuselbach-Schwarzmühle so, kommt es für die Eigentümer in Mellenbach-Glasbach und Oberweißbach dicke: Ihr Satz steigt von 271 auf die Einheitsmarke von 389 Prozent, das ist fast die Hälfte mehr.

Genau die Hälfte beträgt der Aufschlag für die neuen Eintrittspreise im Natursteinbad Mellenbach. Alle Tarife steigen an, für Kinder kostet das Tagesticket jetzt 1,50 statt 1 Euro, für Erwachsene 3 statt 2 Euro. Für Saisontickets steigen die Preise für Kinder von 10 auf 15 und für Erwachsene von 20 auf 30 Euro. Die neuen Preise gehen dabei durchaus mit den Vorstellungen des Schwimmbad-Fördervereins konform, der sich um die Bewirtschaftung im Detail kümmert. Karl Köhler vom Verein gab die Information in die Runde, dass die Erhöhung zwar hoch, das erreichte Niveau aber immer noch maßvoll und angemessen sei, bedenke man die Aufwendungen.

Stadtrat Andreas Möller regte an, zu prüfen, ob für Inhaber der Gästekarte Schwarzatal eine Ermäßigung gewährt werden könne. Wie das unkompliziert zu bewerkstelligen ist, ohne den Überblick zu verlieren, will die Bürgermeisterin prüfen lassen.