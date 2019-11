Stadtgespräch in Saalfeld über eine tückische Krankheit, die nicht das Ende bedeutet

Es war eine Premiere. Erstmals ist das Bündnis gegen Depression im Landkreis mit einem neuen Informationsangebot herausgetreten aus der Klinik. Die Schlosskapelle in Saalfeld war Veranstaltungsort für das 1. Saalfelder Stadtgespräch Depression. Mehr als 50 Interessierte, Betroffene und Angehörige hatten am Sonnabend den Weg hier her gefunden. Mit dem Dokumentarfilm „Die Mitte der Nacht ist der Anfang vom Tag“, in dem Menschen mit dieser Krankheit von ihrem Schicksal berichten, wurden die Gäste eingestimmt. „Er transportiert ganz arg, was Betroffene erleben. Das ist düster. Ein Außenstehender kann sich das nicht vorstellen“, sagt Silke Erdmann vom Bündnis.

Medikamente und Psychotherapie

„Wir tun viel in Sachen Prävention. Mit dem Aktionstag in der Klinik gibt es seit Jahren eine Veranstaltung, die sich mit wissenschaftlichen Vorträgen hauptsächlich an Fachleute wendet. Das ist aber nicht immer unbedingt das, was Betroffene und Angehörige brauchen. Deshalb haben wir dieses Gespräch angeboten, bewusst an einem Sonnabend“, sagt Thomas Sobanski, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin an der Thüringen Klinik in Saalfeld. „Wir haben extra diesen schönen Raum ausgewählt“, ergänzt Diethard Scheit, Mitglied im Bündnis gegen Depression. Was ihm und den Mitgliedern besonders am Herzen liegt, ist die Endstigmatisierung dieser Krankheit. „Viele Betroffene werden nicht behandelt, weil sie versuchen, immer so weiter zu machen. Weil sie nicht zum Arzt gehen, sondern sich selbst therapieren wollen. Viele haben Angst, sich dazu zu bekennen. Aber das kann tödlich enden. Manche sind jahrelang perfekte Schauspieler“, sagt er. Und weiß, wovon er spricht. Er litt in der Vergangenheit selbst unter der Krankheit, führt aber jetzt wieder ein ganz normales Leben. „Es gibt heute sehr gute Möglichkeiten, diese Krankheit zu behandeln“, erklärt Thomas Sobanski. „Medikamente gehören bei Schwerkranken dazu, gepaart mit einer Psychotherapie. Viele können danach wieder ein gutes Leben führen“, sagt er.

Genetik spielt eine Rolle

„Mit der chemischen Keule jemanden wieder zum Funktionieren bringen, das hat für mich einen Beigeschmack“, kommt ein Einwand aus der Zuhörerschaft. Nein, darum geht es nicht. Aber in schweren Krankheitsfällen braucht der Patient die Medikamente, gerade am Anfang. „Erst wenn die schlimmste Phase überwunden ist, kann die Psychotherapie beginnen. Es hat nichts damit zu tun, das man nicht will. Es funktioniert einfach nicht“, sagt Psychotherapeutin Susanne Sierich. „Es geht darum herauszufinden, wie es zur Krankheit gekommen ist und wie man es schafft, einen neuen Lebensweg aufzubauen. Dabei ist es für das Umfeld schwer, zu erkennen, dass es für den Betroffenen so wie bisher nicht weiter geht.“ Chefarzt Thomas Sobanski verweist auf wissenschaftliche Untersuchungen über die Ursachen der Krankheit. Dabei spielt die Genetik eine Rolle. „Etwa 17 Prozent aller Menschen können eine Depression entwickeln, weil sie die genetische Veranlagung dafür haben. Das heißt nicht, dass die Krankheit automatisch ausbricht, aber es besteht die Möglichkeit. 83 Prozent werden es nie erleben“, erläutert er. Und man kann vorbeugen. Wenig Stress, Lebenszufriedenheit, eine gute Tagesstruktur, Selbstfürsorge und ein aktives soziales Leben sind dabei wichtige Faktoren. Die Anwesenden gehen mit der Botschaft: Depression ist eine Krankheit, wie Diabetes oder Bluthochdruck. Sie kann heute mit großem Erfolg behandelt werden. Wenn man Hilfe sucht. „Es bedeutet nicht automatisch das Ende. Viele haben die Erfahrung gemacht, dass es einen Weg daraus gibt“, so Diethard Scheit.

Kontakt: Bündnis gegen Depression Saalfeld-Rudolstadt, E-Mail: saalfeld-rudolstadt@buendnis-depression.de, Telefon: 03671/541751