Symbolbild: Familie Lischka aus Lehesten will die 16-jährige Eileen aufnehmen. Die Einrichtung, in der sie lebte, wurde geschlossen. Bei Familie Lischka findet sie Geborgenheit und sie könnte hier weiter in ihre gewohnte Schule gehen. Es finden Gespräche mit den Jugendämtern Saalfeld und Leipzig und dem Vormund in Wittenberg statt.