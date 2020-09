Saalfeld. In der Straße vor der Dreifelderhalle „Grüne Mitte“ in Saalfeld kommt es zu Einschränkungen.

Straßensperrungen in Saalfeld

Am 26. und 27. September kommt es in der Straße vor der Dreifelderhalle „Grüne Mitte“ zu Einschränkungen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Straße müsse wegen einer Veranstaltung in der Turnhalle gesperrt werden. Gleichzeitig gilt ein absolutes Halteverbot. Die Zu- und Ausfahrt für betroffene Anwohner soll gewährleistet sein.

Am 4. Oktober werden die Obere Straße und die Straße rund um den Marktplatz von 7 bis 19 Uhr nicht für den Verkehr nutzbar sein. Hintergrund ist die Durchführung des Saalfelder Autoherbstes.

Darüber hinaus wird die Baumaßnahme im Bereich Eichendorfstraße/Uhlandstraße bis zum 15. Oktober verlängert.