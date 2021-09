Streit im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt eskaliert: 41-Jähriger droht mit Hammer

Leutenberg. Ein Streit vor einem Supermarkt in Leutenberg eskalierte. Ein 41-Jähriger drohte seinem Gegenüber mit einem Hammer.

Am Montagnachmittag gerieten ein 41-Jähriger und ein 36-Jähriger in Leutenberg, im Bereich eines Supermarktes in der Friedrich-Müller-Straße, in Streit.

Als der jüngere Mann nach Hause gehen wollte, folgte ihm der andere und bedrohte ihn mit einem Hammer. Der 36-Jährige rannte daraufhin davon und bat mehrere Passanten um Hilfe. Diese informierten die Polizei.

Wie diese mitteilte, konnten Beamten den Störenfried aufgreifen. Der hinzugezogene Notarzt entschied die Einlieferung des Mannes eine Fachklinik in Stadtroda.

