Die Sparkassen-Filiale in Saalfeld.

Streit um Konto-Gebühren kommt in Saalfeld-Rudolstadt an

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Banken und Kunden haben derzeit an einem Urteil des Bundesgerichtshof zu knabbern

Der OTZ-Leser Thomas N., der nicht seinen vollen Namen nennen möchte, wandte sich mit einem Anliegen an diese Zeitung, das möglicherweise auch für andere Menschen aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt von Interesse sein könne. Dabei geht es um angehobene Kontoführungsgebühren, die sowohl von ihm, wie auch von vielen anderen Bankkunden wohl rechtswidrig eingezogen worden seien. Wie der Leser mitteilt, müssen sich Bankkunden bis zum 31. Dezember bei ihren Banken melden, um das zu viel eingezogene Geld zurückzubekommen.

Zum Hintergrund: Unter anderem die Stiftung Warentest informierte jüngst: „Bank­kunden steht die Erstattung rechts­widriger Gebühren zu.“ Das sei auf ein Urteil des Bundesgerichtshof (BGH) zurückzuführen, das im April gefallen ist. Demnach dürfen keine Preis­erhöhung ohne Zustimmung der jeweiligen Bankkunden stattfinden. „Alle Änderungen der Geschäfts­bedingungen samt aller Preis­erhöhungen ohne ausdrück­liche Zustimmung sind unwirk­sam“, wird weiter erklärt.

Demnach reiche es nicht aus, die neuen Bedingungen mitzuteilen und die Möglichkeit zum Widerspruch zu geben. Das Urteil regelt nun klar, dass Schweigen nicht als Zustimmung gewertet werden darf.

Die Streitfragen: Thomas N. ist Sparkassen-Kunde und sprach seine Bank darauf an. Wie er mitteilt, habe man ihm einen Teil zurückgezahlt.

Wir fragten bei der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt nach, was Kunden jetzt tun können. Sie sehen keinen Rechtsgrund für Rückzahlungen und begründen schriftlich: „Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 27. April 2021 gegen die Postbank entschieden, dass bei wesentlichen Änderungen bestehender Verbraucherverträge eine aktive Zustimmung der Kunden erforderlich ist. Bis dahin hatten AGB-Klauseln bestimmt, dass Kunden etwa im Falle von Entgelterhöhungen informiert wurden und dann innerhalb von zwei Monaten widersprechen konnten. Danach ging man von einer wirksamen Vereinbarung aus, der sogenannten Zustimmungsfiktion. Dieses Verfahren ist absolut üblich und wird in vielen Bereichen, weit über die Kreditwirtschaft hinaus, angewandt.“

Sie interpretieren das Urteil anders: „Da bei langlaufenden Verträgen immer wieder Anpassungen notwendig werden, diente das Verfahren dazu, den Aufwand für beide Vertragsparteien gering zu halten. Das geht jetzt so nicht mehr. Anders als vielfach öffentlich berichtet, hat der BGH kein Wort zur Angemessenheit von Leistung und Gegenleistung oder gar zu Rückforderungsansprüchen von Kunden verloren.“

Intern habe man die Betroffenheit der Sparkasse geprüft und juristisch bewertet. „Nicht die Entgelte als solche wurden als rechtswidrig ausgeurteilt, sondern vielmehr kann sich aus der für unwirksam erklärten AGB-Klausel die Unwirksamkeit der Vereinbarung über die Anpassung von Entgelten ergeben. Mit der gegebenenfalls bestehenden Unwirksamkeit der Vereinbarung entsteht eine Lücke im Vertrag – die Rechtsprechung schließt solche Lücken über eine sogenannte ergänzende Vertragsauslegung“, heißt es weiter in dem Schreiben der Sparkasse. Der Bundesgerichtshof habe die sogenannte „Dreijahreslösung“ für langjährige Geschäftsbeziehungen entwickelt. Demnach gelte ein Preis mit dem Kunden als vereinbart, wenn dieser länger als drei Jahre unbeanstandet gezahlt wurde.

Die Sparkasse betont, dass sie Erstattungsansprüche ihrer Kunden für unbegründet hält. „Da die letzte Entgeltanpassung in unserem Haus mit Wirkung zum 1. April 2018 erfolgte, zahlen unsere Kunden bereits länger als drei Jahre diese Entgelte, sodass sich nach unserer Einschätzung keine Rückerstattungsansprüche ergeben.“

Andere Meinungen: Laut Stiftung Warentest sind Verbraucheranwälte und eigene Juristen anderer Auffassung. Die normale dreijäh­rige Verjährung beginne nicht mit der jeweiligen Zahlung, sondern erst, als Verbraucher vom aktuellen Urteil zur Unwirk­samkeit der Gebühren­anpassungs­klausel erfuhren. Nur die Verjährungs­höchst­frist von zehn Jahren dürfe noch nicht abge­laufen sein.

Auch Thomas N., der inzwischen tief in dem Thema stecke, rät weiterhin, dass Bankkunden so schnell wie möglich, Einspruch einlegen sollten. Für den weiteren juristischen Verlauf sei der Zeitpunkt des Einspruchs entscheidend. „Es soll ruhig jeder Kunde an seine Bank diese Aufforderung schicken, auch wenn sie zunächst abgelehnt werden sollte.“