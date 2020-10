Die ehemalige Schweinemastanlage in Etzelbach liegt seit Jahren im Dornröschenschlaf. Jetzt will der neue Eigentümer auf den Dachflächen eine Photovoltaikanlage installieren lassen.

Stromproduktion statt Schweinemast in Etzelbach

Wo früher Säue gezüchtet wurden, soll künftig der Strom für die Energiewende herkommen. Pläne für eine Photovoltaikanlage an der ehemaligen Schweinemastanlage in Etzelbach stellte eine Firma aus Nürnberg jetzt im Bauausschuss der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel vor. Dabei gingen jedoch nicht alle Blütenträume in Erfüllung.