Sturmtief sorgt für umgestürzte Bäume in Rudolstadt

Rudolstadt. Mehrere Fehlalarme

Das Sturmtief hat in Rudolstadt für umgestürzte Bäume gesorgt. In der Talstraße fiel am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr ein Baum um und beschädigte die Stromleitung, die sodann auf Autos lag. Der Baum wurde entfernt und die Energieversorgung Rudolstadt informiert.

Am Donnerstag wurde ein weiterer Vorfall gemeldet, hier war ein Baum im Mariental umgestürzt. Es kam aber zu keinen Schäden. Bis zum Donnerstagnachmittag kam es laut Information der Stadtverwaltung zu keinen weiteren Einsätzen von Feuerwehr oder Bauhof auf Grund der Witterung. Dafür gab es mehrere Fehlalarme bei Brandmeldeanlagen. H.E.