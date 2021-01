Norbert Rödel, Geschäftsführer von Sumida in Lehesten, blickt auf 2020 als Jahr mit "einzigartigen Herausforderungen" zurück. (Archiv-Foto)

Sumida in Lehesten sieht sich gut durch die Krise gekommen

Lehesten. Auf ein Jahr 2020 mit "einzigartigen Herausforderungen" blickt Norbert Rödel, Geschäftsführer von Sumida in Lehesten, zurück. "Wir mussten die vielfältigen Kundenanforderungen und rechtlichen Rahmenbedingungen unter einen Hut bringen", meint Rödel uns gegenüber in einer Videokonferenz mit der Personalverantwortlichen Jacqueline Woischnig. "Wir haben das Beste daraus gemacht."

Phasenweise seien die Lieferketten von Zulieferern "ziemlich gestört" gewesen und es habe Materialprobleme gegeben, vor allem, als die Automobilhersteller ihre Produktion einstellen mussten. Trotzdem sei kein Kunde abgesprungen oder habe Aufträge zurückgezogen.

Umsatz im Vergleich zu 2019 etwa zehn bis zwölf Prozent geringer

"Dazu galt es, ein hausinternes Hygienekonzept auszuarbeiten und umzusetzen", fährt Norbert Rödel fort. "Letztendlich sind wir aber gut durch das Jahr und die ganze Situation gekommen." Dennoch sei der Umsatz im Vergleich zu 2019 etwa zehn bis zwölf Prozent geringer ausgefallen, habe sich inzwischen aber auf diesem Niveau stabilisiert. "Wir hatten allerdings auch aufstrebend geplant. Corona konnte ja keiner kommen sehen", so Rödel.

"Auf den zweiten Lockdown waren wir schon besser vorbereitet", sagt der Geschäftsführer. "In den Bereichen, in denen es umsetzbar ist, arbeiten unsere Mitarbeiter im Home Office, zusätzlich können wir die beantragte Kurzarbeit auf ein Minimum beschränken." Betrieb und Produktion seien durchgehend weitergelaufen, Soforthilfe habe man nicht benötigt. "Hier gibt uns auch die Zugehörigkeit zu einem großen Konzern gewisse Sicherheit", so Norbert Rödel.

Sumida ist Teil der international agierenden Sumida Corporation mit Sitz in Japan. 265 Mitarbeiter wirken am Standort Lehesten, der seit 1965 besteht, darunter zwölf Auszubildende, vorwiegend zu Elektronikern für Geräte und Systeme sowie Industriekaufleuten.

"Trotz der aktuellen Situation wollen wir auch dieses Jahr wie üblich ausbilden", sagt Jacqueline Woischnig. Die Akquise sei in diesen Zeiten natürlich nicht einfacher, "viele Ausbildungs- und Berufsmessen sind schließlich ausgefallen". Auch ein Duales Studium im Bereich Elektrotechnik ist möglich.

Neue Photovoltaikanlage und Inspektionssysteme

Derweil wurden wie jedes Jahr rund 1,5 Millionen Euro investiert, 2020 beispielsweise in modernere optische Inspektionssysteme und eine neue Photovoltaikanlage. Kapazitätserweiterungen seien momentan keine in Planung, auch das Portfolio hat sich im Zuge der Krise nicht geändert. Ebenfalls eine Konstante: Die jährlichen Spenden an die Fördervereine von Grundschule und Kindergarten. Für beide gab es jeweils 500 Euro.

Mit einem "Mega-Lockdown" rechnen Norbert Rödel und Jacqueline Woischnig indes nicht. "Die Politik weiß wahrscheinlich, dass das viele Betriebe nicht verkraften würden", vermutet er.