Tante-Emma-Läden in Lehesten bleiben

In Lehesten brodelt die Gerüchteküche: Angeblich ist geplant, beide Einkaufsmärkte in der Stadt zu schließen. Doch an dem Buschfunk ist nichts dran.

Verliert Lehesten seine Einkaufsmärkte? Das scheinen zumindest nicht wenige Lehestener zu befürchten. Auslöser der Debatte im Bürgerfrageblock der Stadtratssitzung am Mittwochabend im Rathaus waren entsprechende Gerüchte, die auch in sozialen Netzwerken verbreitet wurden. Demzufolge solle angeblich wenigstens einer der beiden Märkte im Zentrum schließen. Aktuelle existieren zwei in unmittelbarer Nähe zueinander: Der Lebensmittelmarkt SEH im Knick der Breiten Straße zum Markt hin und der größere „A+B Lebensmittelmarkt“ direkt am Marktplatz. In beiden sitzt jeweils auch ein Fleischer, die Filiale eines Bäckers aus der Raum Stadtroda schloss Ende September. „Wenn die auch noch aufhören, können wir Lehesten wirklich zumachen!“, befand eine Bürgerin und appellierte an Bürgermeister René Bredow (BI), sich mit aller Kraft für den Erhalt einzusetzen. Das werde er gerne tun, versprach Bredow, verwies aber auf die geschäftliche Freiheit der Unternehmer. „Wir können niemanden festnageln!“ Ratsmitglied Karl-Heinz Fischer (AfD) mahnte an, als Lehestener Einwohner auch solidarisch zu sein und lokale Akteure zu unterstützen.