Theater Rudolstadt präsentiert Pläne für Neubau des Zuschauerhauses

Rudolstadt/Saalfeld. Eine Infoveranstaltung ist für den 4. November geplant. Der Eintritt ist frei, Karten sind dennoch aufgrund eingeschränkter Platzkapazitäten erforderlich.

Es geht weiter in Sachen Rudolstädter Theaterumbau. Am 4. November, 17 Uhr, sollen im Theater im Stadthaus die Entwürfe für den Neubau des Zuschauerhauses öffentlich bekannt gegeben werden. Theaterleitung und Sigma Plan (Weimar) wollen darüber informieren, wie das Zuschauerhaus in der Zukunft aussehen wird, wo Veränderungen angedacht sind und was konstant bleibt. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Eintrittskarten sind dennoch aufgrund eingeschränkter Platzkapazitäten erforderlich. Diese sind in der Theaterkasse in der KulTourDiele und an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie telefonisch unter 03672/42 27 66 erhältlich. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln, die auf der Website des Theaters einsehbar sind.