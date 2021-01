Theater Rudolstadt setzt auf Open-Air-Saison

Rudolstadt Trotz Schließung: Die Vorbereitungen für einen Neustart am Haus in Rudolstadt laufen im Hintergrund.

Rudolstadt. Der Theaterbetrieb ist bis mindestens Ende März eingestellt. Doch im Gedanken sind die Theatermacher schon mit Plänen für einen Neustart befasst.

„Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für die Wiederaufnahmen unserer auf Eis gelegten Premieren weiter und auch die Planungen für den Rest dieser und der gesamten neuen Spielzeit 2021/22“, sagt Chefdramaturg und Schauspielleiter Michael Kliefert. „Wir fragen uns: Wie könnte ein Neustart aussehen, auf den sich die Theaterzuschauer und Konzertbesucher freuen? Wie wird sich die gesamtgesellschaftliche Psyche durch Corona verändern? Welche Themen sind wichtig? Wir wollen Mut und Lust machen, diesen epochalen Einschnitt zu meistern“, ergänzt er.

Ausgefallene Premieren nach Wiedereröffnung geplant

Für den Zeitpunkt der Wiederöffnung des Hauses sind eine Reihe von Wiederaufnahmen und ausgefallene Premieren geplant, darunter „Mein Freund Harvey“ und „Furor“. „Hoffentlich dürfen wir sie am Ende auch auf die Bühne bringen und das Publikum ist willig, uns in geschlossenen Räumen zu erleben. Unser Augenmerk richtet sich aufgrund der ganzen Unwägbarkeiten daher absolut auf die Open-Air-Monate“, so der Schauspielleiter.

Die beiden Sommertheaterproduktionen „Eine Mittsommernachts-Sex-Komödie“ und „Das Dschungelbuch“ sollen zeitlich deutlich nach vorn verlegt und eventuell auch im Juli länger gespielt werden. „Dazu bedarf es aber noch ein paar Abstimmungen, wir sind aber optimistisch. Außerdem gehen wir davon aus, dass wir den Schminkkasten in dieser Saison nicht mehr bespielen können“, so Michael Kliefert.



Es ist geplant, die Theaterferien zu verkürzen und innerhalb des Zeitraumes bei Orchester und Schauspiel zu variieren, um im Juli Aufführungen anbieten zu können und Ende August zum Beispiel wieder Konzerte. „Wir wollen alles uns Mögliche tun, dass Kunst und Kultur in voller Pracht wiederkehrt und für viele erlebbar wird“, macht er am Ende deutlich.