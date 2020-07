Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Theater Rudolstadt verabschiedet sich in die Sommerpause

So wie die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt die alte Saison beendet haben, starten sie auch bereits im August wieder in die neue: mit Familienkonzerten ihres sinfonischen Blasorchesters. Unter freiem Himmel an lauschigen Orten in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg swingen, schunkeln und schwelgen die Musikerinnen und Musiker bei „Evergreens im Grünen“. Das geht aus einer Mitteilung des Theaters hervor, das sich inzwischen in die Sommerpause verabschiedet hat.

„Unter der musikalischen Leitung von Chefdirigent Oliver Weder, der zugleich unterhaltend durchs Programm führt, haben die Musikerinnen und Musiker das Repertoire noch einmal kräftig erweitert“, so Sprecherin Friederike Lüdde. So präsentieren sie diesmal neue Titel, die von Märschen des großen Jubilars Ludwig van Beethoven bis zu aktuellen, weltweit erfolgreichen Popsongs wie »Havana« der Sängerin Karla Camila Cabello reichen. Auch exklusive Marching-Band-Arrangements von Johann-Strauß-Titeln dürfen bei diesem spätsommerlichen Konzert nicht fehlen. Die Konzertreihe ist wie „Brass & Rhythm“ im Juni/Juli als Antwort auf die Corona-Einschränkungen zusätzlich zum ursprünglich geplanten Spielplan entstanden. Sie stellt eine der wenigen Möglichkeiten dar, die Orchestermusiker live zu erleben.

Zu erleben ist das sinfonische Blasorchester am 21. und 29. August, jeweils 20 Uhr sowie am 23. und 30. August, jeweils 17 Uhr auf der Heidecksburg, am 22. August, um 17 Uhr auf dem Hohen Schwarm Saalfeld sowie ein letztes Mal im Park der Landessportschule Bad Blankenburg am 13. September, um 15 Uhr. Karten sind während der Theaterferien bereits an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters und über Theaterwebseite erhältlich. Ab dem 17. August ist die Theaterkasse in der KulTourDiele wieder geöffnet. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche ist bei diesen Familienkonzerten frei.