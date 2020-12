Thüringen-Kliniken vor „Entscheidung eines Aufnahmestopps“

Die Thüringen-Kliniken in Saalfeld. Am Welt-Frühgeborenen-Tag am 17. November erstrahlte die Fassade des Großkrankenhauses in violetter Farbe.

Saalfeld-Rudolstadt. Wegen „prekärer Situation“: Offener Brief an den Bundesgesundheitsminister und Landesgesundheitsministerin Heike Werner, die bereits antwortete.

Wegen einer „aktuell prekären Situation in unserer Klinik“ hat sich der Betriebsrat der Thüringen-Kliniken in Saalfeld mit einem Offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) gewandt. In dem Brief heißt es: „Aktuell spitzt sich die Situation derart zu, dass die Klinik vor die Entscheidung eines Aufnahmestopps gestellt wird.“ Grund sind die derzeit hohen Infektionsraten mit dem Coronavirus in der ostthüringischen Region.