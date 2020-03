Thüringen-Kliniken: „Wir erleben die Ruhe vor dem Sturm“

Die Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken Saalfeld, Manuela Faber und Chefarzt Dr. Thomas Krönert, äußerten sich im Telefon-Interview am Donnerstagvormittag zur Corona-Situation. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Frau Faber, Herr Krönert, sind Sie beide noch gesund?

Krönert: Wir sind gesund und fit, wenn vielleicht auch die ein oder andere Stunde Schlaf fehlt.

Faber: Wir sind gesund, halten die Stellung und geben unser Bestes.

Sie haben den ersten Corona-Patienten in Ostthüringen in ihrer Quarantäne-Station gehabt und gesund entlassen können. Was haben Sie über das Coronavirus gelernt?

Thüringens „Patient null“ ist wieder gesund

Krönert: Das ist eine Erkrankung, die durchaus einen anderen Verlauf hat als die gewöhnliche Grippe. Alle, die in den Medien bagatellisieren, das sei doch nur eine Grippe, wissen nicht, wovon sie sprechen. Wir dürfen nicht dramatisieren, aber auch nicht bagatellisieren. Wir müssen registrieren, dass es sich um eine sehr ernstzunehmende Erkrankung handelt.

Faber: Durch diesen ersten Fall hatten wir zeitlichen Vorlauf vor den Anweisungen der Landes- und der Bundesregierung. Wir haben sehr früh unsere Pandemie-Station und ein Triage-Zimmer eingerichtet, wir haben mittlerweile drei Zelte vor den Kliniken aufgestellt, haben Notdienste eingerichtet, Urlaubssperren verhängt… Davon partizipieren wir jetzt.

Krönert: Wir konnten agieren und mussten nicht reagieren.

„Das Engagement der Mitarbeiter ist vorbildlich“

Wie viele stationäre Corona-Patienten haben Sie derzeit?

Krönert: Derzeit haben wir zwei Patienten.

Wie geht es Ihrem Klinik-Personal? Fühlen sich die Mitarbeiter den Herausforderungen gewachsen?

Krönert: Es gibt, wie anderswo auch, eine gewisse Verunsicherung und auch einen gewissen Krankenstand. Doch der positive Trend, seit Frau Faber und ich die Geschäftsführung übernommen haben, hält an, die Motivation und das Engagement der Mitarbeiter ist vorbildlich.

Faber: Wir appellieren an die Kindergärten, die Notbetreuung der Kinder unserer Mitarbeiter aufrecht zu erhalten. Wenn unsere Mitarbeiter ihre Kinder betreuen müssen, fehlt uns Personal. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.

Krönert: Wir haben aktuell keine Mitarbeiter, die an Corona erkrankt sind. Aber wir haben Mitarbeiter, die aus einem Risikogebiet gekommen und nun in Quarantäne sind.

Wie viele Beatmungsbetten haben Sie derzeit und sind Sie in der Lage, diese zu erhöhen?

Faber: Wir sind gut aufgestellt. Wir haben in Saalfeld derzeit 23 Beatmungsplätze, in Rudolstadt sind zehn Beatmungsplätze möglich, in Pößneck vier. Zwei zusätzliche Geräte haben wir dort noch aus der OP-Abteilung. Wir sind in der Lage, bei Bedarf die Kapazitäten zu erhöhen. Wir haben begonnen, das Personal zu schulen, darunter auch Leute, die sonst nicht regelmäßig mit Beatmungsgeräten arbeiten.

„Wir haben alle verfügbaren Beatmungsgeräte in Betrieb genommen“

Sind eigentlich noch Beatmungsgeräte lieferbar? Wollen Sie noch Geräte kaufen?

Krönert: Das ist momentan eine politische Frage. Wie wissen von der Bundesregierung, dass für Thüringen 500 Beatmungsgeräte geordert wurden. Die werden dann zentral verteilt und wir werden ganz sicher berücksichtigt, weil wir ein relativ großes Krankenhaus in Thüringen sind.

Faber: Wir haben bei uns bereits alle verfügbaren Beatmungsgeräte in Betrieb genommen. Wir sind in Gesprächen mit dem Katastrophenschutz, der uns freundlicherweise das ein oder andere Beatmungsgerät zur Verfügung stellt. Wichtig ist, das Personal zu befähigen, diese Beatmungsgeräte zu bedienen.

Sie haben bereits Vorkehrungen für eine „Triage“ getroffen, also für eine Auswahl der Patienten unter den Bedingungen nicht ausreichender medizinischer Mittel?

Faber: Eine Triage wird bereits durchgeführt. Jemand, der nur leichte Symptome hat, muss nicht im Krankenhaus behandelt werden. Deshalb gehören diese Patienten in das Abstrichzelt der Kassenärztlichen Vereinigung vor der Klinik. Wir müssen unsere stationären Patienten schützen. Für liegende Patienten sind wir in engem Kontakt mit den Rettungskräften. Sie werden vor dem Krankenhaus noch im Rettungswagen triagiert. Bei Corona-Verdacht steht die Pandemie-Station bereit.

„Der Umgang mit dem Sterben ist im Krankenhaus allgegenwärtig“

Sind Sie mental auch auf eine Triage vorbereitet, wie sie in Italien stattfand? Die Auswahl über Leben und Tod angesichts zu knapper Beatmungsgeräte?

Krönert: Wir wollen hoffen, dass wir nicht in die Notwendigkeit einer derartigen „echten“ Triage kommen, also die Entscheidung über Leben oder Tod. Wir müssen unsere Kapazitäten steigern, dazu sind wir angehalten worden vom Ministerium. Sie müssen aber auch sehen, in Nord-Italien stand nur ein Viertel der deutschen Krankenhausbetten und nur ein Viertel der deutschen Intensivkapazitäten zur Verfügung.

Bereiten Sie Ihre Mitarbeiter ethisch auf eine solche Situation vor?

Krönert: Ethische Schulungen gehören zur normalen Weiterbildung. Der Umgang mit dem Tod und dem Sterben ist im Krankenhaus allgegenwärtig.

Sind aus Ihrer Sicht die bisher getroffenen Maßnahmen ausreichend?

Krönert: Ich persönlich hätte von der Bundeskanzlerin erwartet, dass ein Ausgangsverbot ausgesprochen wird. Es gibt die Ängstlichen. Und es gibt die Leute, die den Ernst der Situation nicht erkannt haben, die sich noch immer auf öffentlichen Plätzen treffen. Wenn wir italienische Verhältnisse vermeiden wollen, müssen wir aber alle die Ernsthaftigkeit der Lage erkennen!

„Seien Sie sich der Ernsthaftigkeit der Situation bewusst“

Was raten Sie den Menschen in diesen Tagen?

Krönert: Bleiben Sie gelassen, aber seien Sie sich der Ernsthaftigkeit der Situation bewusst. Verhindern Sie soziale Kontakte. Glauben Sie daran, dass die Strukturen des Staates funktionieren. Es gibt keinen Grund, irgendetwas zu horten. Hören Sie auf, mit Desinfektionsmitteln zu hantieren, deren Wirkung und Nebenwirkungen Sie nicht kennen. Betreiben Sie eine ordentliche Körperhygiene und konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie krank sind.

Wie kann die Gesellschaft Ihnen helfen, die Sie an vorderster Front kämpfen? Was brauchen Sie?

Faber: Wir erstellen derzeit eine Freiwilligendienst-Liste. Wir erleben die Ruhe vor dem Sturm. Es ist möglich, dass den einen Tag der Koch fehlt, an einem anderen der Techniker für die Lüftungsanlage. Und es könnte medizinisches Personal fehlen. Wir hoffen nicht, dass es so kommt. Aber es könnte sein, dass wir insbesondere im medizinischen Bereich jede helfende Hand gebrauchen können. Freiwillige können sich telefonisch unter 03671/540 melden. Auch auf unserer Homepage wird es ein Formular geben, in das sich freiwillige Helfer eintragen können.

Sie haben ein Besuchsverbot für Ihr Klinikum ausgesprochen. Wie funktioniert das?

Um unsere Patienten und unsere Mitarbeiter zu schützen, muss derzeit von Besuchen abgesehen werden. Dennoch können persönliche Dinge für Patienten, wie zum Beispiel Wechselwäsche, an den Rezeptionen der Klinikstandorte abgegeben werden. Ganz neu ist ein Grußkarten-Service auf unserer Webseite, mit dem ein freundlicher Gruß von den Angehörigen zum Patienten auf Station übermitteln werden kann.