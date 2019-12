Thüringen-Kliniken wollen expandieren

Die Thüringen-Kliniken in Saalfeld, die sich in ihrer Historie schon die Krankenhäuser in Rudolstadt und Pößneck einverleibt haben, sind mal wieder auf Expansionskurs. „Ja, wir sprechen mit Greiz und Schleiz“, bestätigte Klinik-Geschäftsführer Rolf Weigel das Interesse mindestens an dem 120-Betten-Haus in der Kreisstadt des Saale-Orla-Kreises. Zum Vergleich: An den Thüringen-Kliniken Saalfeld-Rudolstadt gibt es aktuell rund 900 Betten, eine Größenordnung, die „von der Grundstruktur wirtschaftlich zu führen“ sei, wie Weigel sagt.

Das scheint in Greiz und Schleiz, die sich wie die Häuser in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck in kommunalem Eigentum befinden, derzeit nicht der Fall zu sein. Fast vier Millionen Euro an Verlusten sollen in den vergangenen zwei Jahren aufgelaufen sein, drei Geschäftsführer versuchten sich in der Zeit in Greiz. Der vorerst letzte hat erst vor einer Woche angefangen und bekam von der Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU), zugleich Aufsichtsratsvorsitzende der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH, den Auftrag, bis Ende Januar ein Sanierungskonzept zu erarbeiten. Damit das Schiff nicht vorzeitig sinkt, hat der Kreistag Greiz einem Gesellschafterdarlehen über 1,1 Millionen Euro zugestimmt. Auch die Sparkasse Gera-Greiz habe bereits einen Sanierungskredit bewilligt, hieß es.

Von dem defizitären Tochter-Krankenhaus in Schleiz haben sich die Eigentümer offenbar gedanklich schon verabschiedet. Der Verkauf sei beschlossene Sache, im Moment laufe ein Unternehmensbewertungsverfahren, so der Saalfelder Klinikchef, der davon überzeugt ist, es sei ein Fehler der Verantwortlichen im SOK gewesen, die Krankenhäuser in Pößneck und Schleiz seinerzeit in unterschiedliche Hände zu geben. Wenn die Preisvorstellung auf dem Tisch liege, müsse man sich in Saalfeld Gedanken machen: „Was ist uns Schleiz wert?“ Für Rolf Weigel ist das auch eine Frage der Daseinsvorsorge für die Region. „Wir haben eine Verantwortung für die Menschen im Saale-Orla-Kreis, der wir gern nachkommen wollen“, so der 55-Jährige. Dies habe man nicht nur im ebenfalls hochdefizitären Pößnecker Krankenhaus gezeigt, sondern auch bei der Übernahme zweier Arztpraxen in Bad Lobenstein und Neustadt/Orla. Mit der Übernahme der Praxis von Sibylle Hetzinger, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin in Bad Lobenstein, zum 1. Januar 2020 werden 27 Arztpraxen in fünf Städten und der Gemeinde Probstzella zum Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der Thüringen-Kliniken Saalfeld-Rudolstadt gehören.

Dass kommunale Kliniken auch in einem schwieriger werdenden Markt bestehen können, zeigen die Häuser im Städtedreieck. Bei einem Umsatz von rund 145 Millionen Euro haben die etwa 2000 Mitarbeiter von Thüringen-Kliniken Saalfeld-Rudolstadt GmbH, MVZ und Servicegesellschaft im vorigen Jahr rund 1,7 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet. In diesem Jahr wird es vermutlich noch ein bisschen mehr. „Wir sind stolz auf den Erfolg unserer Klinik, der auch damit zu tun hat, dass Gewinne nicht wie bei privaten Kliniken an Aktionäre verteilt werden, sondern wieder ins Unternehmen fließen: in Personal und Ausstattung“, sagte Marko Wolfram (SPD), Landrat in Saalfeld-Rudolstadt und Aufsichtsratschef der Kliniken. Trotz des jüngsten Tarifabschlusses mit Steigerungen von 13,5 Prozent in vier Stufen und einer Erhöhung des Weihnachtsgeldes auf 70 Prozent eines Monatsgehaltes weise der Wirtschaftsplan für 2020 eine schwarze Null aus, betont Wolfram.

Daran würde auch eine Übernahme des Schleizer Krankenhauses nichts ändern, verweist Geschäftsführer Weigel auf eine gut gefüllte Kriegskasse. Wichtiger aber sei ein Konzept, wie man das Haus nach der Übernahme weiterführt. Daran arbeiten dem Vernehmen nach auch andere Gesundheitsunternehmen, die an einer Übernahme der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH interessiert sein sollen - mit oder ohne die Tochter in Schleiz.