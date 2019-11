Thüringens beste Jung-Historiker sind aus Lehesten

Die jungen Nachwuchshistoriker aus Lehesten freuen sich: Beim 26. bundesweiten Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, veranstaltet durch die Körber-Stiftung mit Sitz in Hamburg, errangen die Schüler der Grundschule „Karl Oertel“ Lehesten einen von insgesamt 30 dritten Preisen, dotiert mit je 500 Euro. Seit Beginn des Schuljahres 2018/2019 und bis Februar dieses Jahres hatten 15 Schüler der dritten und vierten Klasse die wechselvolle Geschichte der „Alten Mühle“ am Aubach, einem Loquitzzufluss nahe der Landesgrenze bei Lehesten, erforscht.

Ihre Eigentümer, die Familie Neumeister, wurde 1952 wie auch andere Lehestener im Rahmen der Aktion „Ungeziefer“ enteignet und zwangsausgesiedelt. Ziel war, politisch als unzuverlässig eingeschätzte Personen aus dem Sperrgebiet der innerdeutschen Grenze zu entfernen.

Um das Warum zu verstehen, begaben sich die Kinder vor Ort auf Spurensuche und führten Interviews mit Zeitzeugen, darunter dem Nachkommen Reinhard Neumeister. Nachdem die Familie ohne Vorwarnung aus ihrem häuslichen Umfeld herausgerissen und in Schmalkalden untergebracht wurde, wo sie heute noch lebt, erwarb Reinhard Neumeister, heute 86-jährig, das Grundstück nach der Wende wieder.

Schwieriges Thema gut gemeistert

Auch mit zwei weiteren, hochbetagten Zeitzeuginnen des Unrechts von damals sowie Lokalpolitikern der Nachwendejahre sprachen die Schüler und dokumentierten ihre in Gruppen geführten Interviews. Die Fragen haben sie sich als Hausaufgabe vollständig selbst überlegt. Sie zeigen, wie kindlich-unbedarft und gleichzeitig empathisch die Grundschüler mit dem ihnen bis dahin neuen Thema Zwangsaussiedlung und Vertreibung umgehen – das, wenn überhaupt, erst in deutlich höheren Klassenstufen behandelt wird. „Natürlich ist das Thema nicht ohne. Die Kinder waren aber sehr begeistert, interessiert, oft auch bewegt“, sagt Schulleiterin Cornelia Seifert. Zuvor bereitete sie den Komplex theoretisch mit den Kindern vor.

Sie und ihre Stellvertreterin Birgit Mohr begleiteten die kleinen Historiker als Projekttutoren und halfen, die oft bedrückenden Infos aus erster Hand einzuordnen. Für Erwachsene womöglich zweitrangige Details, wie das Pferd der Familie, das ein Unbekannter wegführte und dessen Schicksal sie nie erfuhren, hätten die Kinder besonders berührt. Begleitend zu den Arbeiten entstand ein Projektfilm des Lehestener Hobbyfilmers Ralf Hager, Schülerzeichnungen, die den Tag der Vertreibung darstellen und ein Mühlen-Lied. Ende Februar stellten sie das fertige Projekt pünklich zum Einsendeschluss Eltern und Interessierten in der Schule vor.

Unter den besten 50 von fast 2.000

Bereits am 2. Juli wurde das Projekt „Die Alte Mühle von Familie Neumeister“ im Erfurter Augustinerkloster von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) als bester Beitrag ganz Thüringens ausgezeichnet, womit sich Lehesten für die bundesweite Endrunde qualifizierte. Seit einigen Tagen weiß Cornelia Seifert nun, dass sie unter den besten 50 der bundesweit 1.992 eingereichten Beiträge von insgesamt über 5.600 Schülern sind. Neben dem Preisgeld gibt es für jeden Teilnehmer eine Urkunde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeyer (SPD). In dessen Amtssitz, Schloss Bellevue in Berlin, wurden am Dienstag, 19. November, die besten fünf Preisträger persönlich ausgezeichnet.

Schon seit vielen Jahren forschen Lehestener Grundschüler zur regionalen Geschichte und besonders den alten Lehestener Mühlen. Im Zuge dessen entstanden bereits ein Barfußpfad, ein Bauwagen als Wandererunterschlupf, ein Mühlrad, das Strom erzeugt sowie etliche Infoschilder. So schafft die Schule nicht zuletzt einen touristischen Mehrwert für die Stadt. Am wichtigsten ist Cornelia Seifert jedoch, ihre Schützlinge Geschichte vor der eigenen Haustür selbst erfahren zu lassen. „Nur was die Kinder selbst verstanden haben, kann ich ihnen vermitteln“, findet die Pädagogin.