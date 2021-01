Thüringer Dia-Festival wird auf Pfingsten verschoben

Nils (10) beweist Mut an der Seilrutsche über die Schwarza. Am Rande des Dia-Festivals gibt es stets auch Outdoor-Aktivitäten.

Das 23. Thüringer Dia-Festival, das ursprünglich Ende Februar in Bad Blankenburg stattfinden sollte, wird auf das Pfingstwochenende verschoben. "Wir hoffen, dass sich das Infektionsgeschehen bis dahin so entwickelt hat, dass weder Besucher noch Teilnehmer und Helfer gefährdet werden", sagte Veranstalter Axel Brümmer am Montag dieser Zeitung. Das vorgesehene Programm für die drei Tage in der Stadthalle konnte weitgehend erhalten bleiben.

Der Kaulsdorfer Reisejournalist und Weltumradler macht sich jetzt umgehend daran, neue Plakate und Flyer zu bestellen sowie die Homepage des Festivals zu aktualisieren, die noch den alten Termin ausweist. Es wird das letzte Festival sein, dass Brümmer mit Freunden organisiert. Ab 2022 soll der Verein GlobalSocial-network federführend sein.

Mit dem Festival in diesem Jahr wolle er ein Zeichen setzen für alle, die in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Pandemie kaum oder gar nicht arbeiten konnten. Dies betrifft Dia-Referenten ebenso wie Anbieter von Freizeitaktivitäten und andere Standbetreiber. Unterstützung gab es vom Landratsamt und den Städten Saalfeld und Rudolstadt. In Saalfeld haben beispielsweise 22 Künstler Objekte für eine Versteigerung zugunsten des Dia-Festivals zur Verfügung gestellt.

Neuer Termin für die dreitägige Veranstaltung ist nun der 21. bis 23. Mai 2021. "Es ist uns gelungen, das Programm weitgehend eins zu eins zu übernehmen", sagte Brümmer. Neu dabei sei Ulla Lohmann mit dem Vortrag "Abenteuer Europa". Die Fotografin hat gemeinsam mit ihrem Mann von jedem europäischen Land den jeweils höchsten Berg innerhalb einer neuen Rekordzeit bestiegen. An Stelle von Dirk Rohrbachs Reise durch Amerika gibt es einen Bericht von Dirk Schäfer über dessen Amerikatour per Motorrad, zwei weitere Vorträge wurden zeitlich getauscht. Hans Kammerlanders Vortrag "Am seidenen Faden - von Südtirol zum Jasemba" wird ebenso zweimal zu sehen sein, wie Heiko Beyers Neuseeland-Bericht.

"Alle erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit, auch das bestätigte Hygienekonzept wird wie geplant umgesetzt", verspicht Axel Brümmer. Besetzt werden sollen in der Stadthalle nur etwa jeweils 30 Prozent der Plätze. "Statt Eisbaden geht es diesmal eben im Bikini an den Strand der Schwarza".