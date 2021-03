Tierschutzverein Bad Blankenburg sucht nach neuen Mitgliedern

.„Bald wird unsere Arbeit wieder richtig los gehen“, sagt Miriam Sitte vom Tierschutzverein Bad Blankenburg. Momentan sei es noch ruhig, doch das Kastrationsprogramm der wilden Kleinen soll bald wieder anlaufen. „Die Bewilligung ist noch nicht da, aber wir hoffen, dass es klappt.“ Das Programm zur Kastration ist nur ein Teil der Arbeit des Tierschutzvereins in Bad Blankenburg. Unter anderem gehört auch die regelmäßige Pflege der Futterstellen und die Betreuung streunender und teils auch kranker Tiere dazu. Es ist ein weites Feld, dass viel Zeit in Anspruch nimmt. „Wir sind über neue aktive Mitglieder immer dankbar“, sagt Miriam Sitte. Gesucht werden Menschen, die auch gern Pflegestellen übernehmen, Tiere aufnehmen und Arztbesuche mit ihnen erledigen. Die Kosten für die Tierärzte werden zum Teil über Mitgliedsbeiträge finanziert, ein weiterer Teil kommt von Spenden, die dem Verein überlassen werden. „Gerade wenn ein Klinikaufenthalt ansteht, wird es oft teuer“, so Miriam Sitte. Vorteilhaft wäre es auch, wenn neue Mitglieder mobil sind. „So kann schneller reagiert werden, wenn ein Tier beispielsweise zum Arzt muss. Die meisten Vereinsmitglieder haben leider kein Auto.“ Doch schon eigenverantwortlich könne man einiges bewegen. „Wenn man streunende Katzen in der Gegend hat, kann man Futterstellen anlegen“, regt Miriam Sitte an. „Dahingehend kann man sich auch gern von uns unterstützen lassen.“ Vieles, was die Vereinsmitglieder selbst bewerkstelligen können, setzen sie auch mit eigener Kraft um. Erst im Dezember erfuhr der Bad Blankenburger Verein einen Wechsel an der Spitze. Neben Miriam Sitte, die die stellvertretende Vorsitzende ist, leitet Herbert Willuns die Geschicke des Tierschutzvereins. Streunende Katzen werden vom Tierschutzverein in Bad Blankenburg versorgt. Symbolfoto: Dominique Lattich