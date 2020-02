Tilo Peschke wird 68 und feiert zum 17. Mal Geburtstag

Tilo Peschke aus Saalfeld kann in diesem Jahr endlich wieder einmal seinen Geburtstag feiern. Freilich, einen Geburtstag feiert er durchaus jedes Jahr, seit er 1952 im Gertruden-Heim im Ortsteil Graba das Licht der Welt erblickte. Aber er feiert nicht jedes Jahr seinen richtigen Geburtstag, den 29. Februar. Den gibt es nur alle vier Jahre, im Schaltjahr, wenn der Februar um einen Tag verlängert wird und das Jahr folglich nicht 365 sondern 366 Tage lang ist. Das ist 2020 der Fall und Tilo Peschke freut sich sehr darauf. Zum 17. Mal wird er seinen echten und wahren Geburtstag feiern können. „Da geht es mir wie allen Menschen: Der Geburtstag ist doch der schönste Tag.“

Zum Gongschlag Mitternacht wird schnell angestoßen

Wie schon angedeutet, muss der 68-Jährige auch in anderen Jahren auf die Gratulationen nicht verzichten. Er und seine Frau - die am 31. Dezember ihren Geburtstag hat und am Ende ihren Ehrentages stets mit einem Feuerwerk rechnen kann - bereiten am sich dem Ende entgegen neigenden 28. Februar schon einmal alles vor. Da wird jedem ein Gläschen eingegossen, Sekt oder Rotwein, und dann, um Mitternacht zum Gongschlag wird schnell angestoßen. So eine winzige gefühlte Sekunde lang liegt auch ohne Schaltjahr ein ganz klein wenig 29. Februar in der Luft - und, Schwupps!, ist schon 1. März und alles vorbei.

Dieses Jahr ist mehr drin für Tilo Peschke. In seiner Grillhütte neben dem Haus brennt am 29. Februar mit Sicherheit der Grill. Der lebensfrohe Zeitgenosse hat einen ganzen Tag lang Geburtstag. Und mit ihm 26 Saalfelder aus der Kernstadt und aus den neuen Ortsteilen einschließlich der Saalfelder Höhe. 26 Saalfelder und Saalfelderinnen haben am letzten Tag dieses Monats ihren großen Tag. Tilo Peschke hat eigens beim Saalfelder Bürgeramt eine Anfrage gestartet und prompt und sehr freundlich formuliert diese Antwort bekommen: Es sind 26. „Das sind viele“, findet Tilo Peschke.

„Du Armer, Du hast ja nur alle vier Jahre Geburtstag“

Von Leidensgenossen will der Saalfelder nicht sprechen. Obwohl ihn seine Mitschüler früher schon ein wenig aufzogen mit dem 29. Februar. „Du Armer, Du hast ja nur alle vier Jahre Geburtstag“, riefen sie. Doch ungeachtet dieser Besonderheit hat Tilo Peschke ein beruflich erfolgreiches Leben gelebt. Er war 18 Jahre lang bei Zeiss, dann Stadtrat für Gesundheit und Sozialwesen. Er war bei einer Krankenkasse im Außendienst, was ihm Spaß machte. Zuletzt arbeitete er für eine Versicherung, jetzt ist er Rentner und sagt: „Ich lebe sehr gern, ich bin zufrieden mit meinem Leben, so soll es bleiben.“ Lotto spielt er nicht. „Ich brauche keine Millionen.“

„Wie wäre es, sich mal zu treffen?“

Doch ein Wunsch hat Tilo Peschke. Gern würde er die Anderen einmal kennenlernen. Also diejenigen Saalfelder, die mit ihm am 29. Februar Geburtstag feiern. Sein Vorschlag: „Wie wäre es, sich mal zu treffen?“ Von den Saalfelder Schaltjahr-Geborenen kennt er höchstens ein oder zwei. Er erinnert sich, dass die Tochter einer früheren Arbeitskollegin auch am 29. Februar Geburtstag hat. Aber welcher Saalfelder, welche Saalfelderin noch? Tilo Peschke würde sich freuen, von ihm oder ihr zu hören.