Tommy Kadric hat wieder große Pläne

Es scheint fast, als würden seine Pläne immer größer: Ramiz „Tommy“ Kadric, weithin bekannter Pizzeriainhaber aus Probstzella, war in den letzten Wochen wieder in seiner alten Heimat Bosnien. Und er hat viel vor: „Wir planen gegenseitige Austauschaufenthalte mit deutschen und bosnischen Kinder und Jugendlichen in Deutschland und Bosnien“, sagt der Gründer der Hilfsaktion „Brücke nach Bosnien“.

Mit wir meint er die Kleinstadt Maglaj im Norden des Landes und den Kreissportbund Saale-Schwarza (KSB). Mit dessen Vorsitzender Beate Breuer und weiteren KSB-Mitarbeitern besuchte er Mitte Oktober für einige Tage Maglaj, um die Idee mit dem Bürgermeister, dem Sportreferenten und Trainern lokaler Vereine zu besprechen. Gruppen von bis zu 20 jungen Leuten würden sich unter dem verbindenden Element Sport in gegenseitig besuchen, den Auftakt sollen bosnische Jugendliche im kommenden Sommer machen, die nach Deutschland kommen. Neben sportlichen Aktionen wie Turnieren stehe das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund. „Das war mir als Junge im damaligen Bosnien unter Tito nicht vergönnt“, erinnert sich Tommy. Auf dem Programm sollen außerdem gemeinsame Ausflüge, Besichtigungen und Projekte stehen. Man sei noch in der Konzeptphase, sagt der 70-Jährige.

Landrat Wolfram will Idee unterstützen

„Jetzt gilt es erst einmal, Gelder über verschiedene Fördertöpfe zu akquirieren. Wir werden im Vorstand der Sportjugend die Weichen stellen“, kündigte die KSB-Vorsitzende an. Breuer spricht von „einigen 1.000 Euro“ die benötigt würden. „Der Bürgermeister von Maglaj hat schon gesagt, dass kein Jugendlicher Unkosten haben soll“, so Tommy Kadric. Landrat Marko Wolfram (SPD) habe ihm bereits zugesagt, das Projekt gern zu unterstützen. Sie hätten „sehr schöne Begegnungen“ in Bosnien gehabt, erzählt Beate Breuer weiter.

Unter anderem besuchte die Gruppe Spiele einheimischer Sportvereine. Einer von ihnen unterhält ein jugendherbergsähnliches Objekt in den Bergen rund um Maglaj, das als mögliche Unterkunft für die deutschen Jugendlichen in Frage kommt. Dieser Gegenbesuch könnte ab 2021 folgen, so Breuer. „Wir sind sehr gespannt“. Besonders guter Kontakt besteht bereits zum Fußball-Regionalligisten „Natron Maglaj“, dessen Trainer sehr gut deutsch beherrscht. Bevor die bosnischen Jugendlichen nach Thüringen reisen, könnten die Maglajer Offiziellen zu einem Gegenbesuch in die Region kommen, so Tommy weiter.

Ein Kleintransporter für die Suppenküche

Er verfolgt die Idee nach eigener Aussage schon seit dreineinhalb Jahren, „mein zwölftes Projekt für Maglaj.“ Zuletzt setzte sich Tommy vorwiegend für renovierungsbedürftige, städtische Suppenküchen, auf die die ärmsten der Armen in dem jungen Balkanstaat angewiesen sind, ein.

Bereits im September weilte er in dieser Mission schon einmal dort: Der Kommune Jablanica im Landessüden übergab er einen gebrauchten Kleintransporter, damit die Tafeln die oft unter besonders kärglichen Bedingungen lebenden Dorfbewohner im Umkreis besser versorgen können. Auch für soziale Einrichtungen wie Altenheime soll das Fahrzeug eingesetzt werden können. Die erforderlichen knapp 9.000 Euro spendete ein Unterstützer aus der Nähe von München, den Tommy in seiner Pizzeria kennenlernte. „Er möchte anonym bleiben“, sagt Tommy. „Aber ohne seine Hilfe hätte ich das nicht stemmen können!“.