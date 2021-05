Tonnenweise Müll am Hohenwarte-Stausee gesammelt

Hohenwarte. Viele freiwillige Helfer waren auf rund 30 Kilometer Wegstrecke im Einsatz.

Die Organisatoren des diesjährigen Frühjahrsputzes am Hohenwarte-Stausee haben jetzt eine Bilanz ihrer Aktion in den Gemeindenachrichten der Region veröffentlicht. Demnach wurden auf insgesamt rund 30 Kilometer Wegstrecke in und um acht Stausee-Anliegerorte von vielen emsigen Helfern etwa 2,5 Tonnen gesammelt, inklusive Grobmüll, Glas, Schutt und einer Unmenge an Autoreifen.

Hinzu kamen weitere bizarre Hinterlassenschaften wie etwa meterlange Absaugrohre, Infusionskonserven oder Campingkocher. Einige der Helfer sammelten noch deutlich länger als an den vorgesehen drei Vormittagsstunden, nämlich teils bis 16 Uhr.

Die Aktion wurde von zahlreichen Firmen, Geschäften und Gemeindeverwaltungen als Sponsoren unterstützt. Neben Einwohnern und Stausee-Stammgästen waren etliche Vereine, Feuerwehrleute und Bauhofmitarbeiter im Einsatz. Der nächste Frühjahrsputz am Stausee ist nun für den 9. April 2022 geplant.