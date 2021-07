Ein starker Regen hat in Aue am Berg zu teils erheblichen Schäden geführt.

„Totalschaden“ in Aue am Berg

Aue am Berg. Eine „Katastrophen-Maßnahme“ nach dem Unwetter: Die Ortsstraße wird neu errichtet.

Zur Beseitigung von Flutschäden im Zuge des Starkregens am Abend zuvor hat der Bauausschuss am Mittwochabend einer Eilvorlage des Bürgermeisters zugestimmt. Damit wird Steffen Kania (CDU) unter anderem ermächtigt, die Ortsstraße von Aue am Berg neu zu errichten, die durch das Wasser nahezu komplett zerstört wurde. „Es ist eine Katastrophen-Maßnahme“, sagte Kania. Kosten wird sie bis zu 500.000 Euro; auf eine Ausschreibung werde aufgrund des Zeitfaktors verzichtet. Das Pflaster ist stark destabilisiert worden, sodass es durch Bitumen ersetzt wird, kündigte Tiefbauamts-Chef Uwe Neumann an. Kania erbittet für den „Totalschaden“ Hilfe vom Land.