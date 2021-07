Trauer-Café in Unterwellenborn ist wieder geöffnet

Oberwellenborn. Trauernde sind jeden zweiten Mittwoch im Monat in Unterwellenborn ins Trauer-Café eingeladen.

Nach längerer Pause wegen der Pandemie-Einschränkungen beginnt nun auch wieder das Trauer-Café im Oberwellenborner Sonnenhof an der Angergasse, das jeweils am zweiten Mittwoch im Monat. Der erste Termin ist der 14. Juli.

Eingeladen sind Trauernde, die sich in Gemeinschaft mit anderen austauschen können und so Verständnis, Anteilnahme und Zuwendung erfahren. Trost kann entstehen im Erzählen und gegenseitigen Zuhören oder einfach auch dadurch, dass jemand merkt, dass er mit seiner Trauer nicht allein ist. Die Nachmittage finden in der schönen Atmosphäre des Sonnenhofes bei Kaffee, Tee und Kuchen statt.

Kontakt und Anmeldung bei Stephanie Exner, Telefon 0170/855 94 73, oder über Klinikseelsorger Pfarrer Christian Sparsbrod, Telefon 0171/561 89 70. Einzuhalten sind die jeweils geltenden Hygienebestimmungen.