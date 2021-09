Trödelmarkt in Saalfeld lockt Hunderte Besucher an

Saalfeld. Glücksbringende Hufeisen und Vasen für die Schwiegertochter: Es war wieder so einiges los auf dem Trödelmarkt auf dem Festplatz Am Weidig.

„Kaufen, kaufen, kaufen“, spornt Wolfgang Müller aus Neustadt an der Orla seine Käufer an. Bei ihm muss man schnell sein, denn schon gegen Mittag packt er die ersten Waren wieder ein. Er ist ab und zu Trödelhändler – aber nur in Saalfeld, auf dem Festplatz Am Weidig, wie er erzählt. Der Trödelmarkt am Samstag zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht. Warum? „Die Leute sind gut drauf.“ Da macht ihm das Verkaufen von seinem „antiken Zeug“, wie er beschreibt, Laune.

Müller verkauft alles, was er noch so zu Hause hat, kleine Vasen, Kannen, Figuren „und Sachen, die mir Freunde geben. Viele wissen, dass ich Gelegenheitströdler bin und geben mir deshalb ihre Sachen mit“, erklärt er seine vielseitige Auswahl.

Für den Saalfelder Trödelmarkt entscheidet sich der Neustädter wegen der günstigen Standgebühren. „Es bringt ja nichts, wenn man vielleicht gerade so die Kosten wieder rein bekommt“, argumentiert er. Am 9. Oktober will er wieder vor Ort sein. „Dann bleibe ich auch länger“, verspricht er.

Welche Sachen gut gehen, kann Wolfgang Müller kaum sagen. Oft geht es um persönliche Fundstücke oder emotionale Werte. Mitnehmen kann er von zu Hause erstmal alles. „Und andere freuen sich dann vielleicht darüber. Schauen Sie, da drüben“, meint er und zeigt auf einen Nachbarstand. „Alte Hufeisen – warum nicht? Sie bringen doch Glück.“

Etwas mehr Glück hätte auch die Schwiegertochter von Hans-Hubert Gläser haben können. Er kommt mit einer großen Tüte über den Trödelmarkt geschlendert. Der Inhalt: Vasen. „Als vor acht Tagen der schlimme Sturm war, hat es meiner Schwiegertochter sämtliche Vasen vom Balkon gefegt, alle kaputt“, erzählt er. Deshalb suche er jetzt auf dem Markt nach Ersatz und er wurde auch fündig.

„Ich hab‘ gleich meine Frau Bärbel mitgenommen. Es tut uns gut, unter Leute zu gehen“, sagt der Rentner, der nebenbei verrät, schon fast 58 Jahre mit seiner Frau zusammen zu sein. „Und hier begegnet man nur netten Menschen.“

Er vermutet zudem, dass es einen Bund mit dem Wettergott gibt, denn nach den verregneten Tagen im Juli ist dieser Samstag im August traumhaft. Regelmäßig ist Gläser auf Trödelmärkten anzutreffen und wenn nebenbei noch das ein oder andere Schnäppchen dabei zu holen ist, warum nicht?