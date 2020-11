Mit Stand vom Montag, 30. November, meldet das Gesundheitsamt Saalfeld-Rudolstadt über 300 aktuell positiv auf das Corona-Virus getestete Personen. Mehr als 900 Personen befinden sich in Quarantäne. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis liegt bei deutlich über 200 Fällen pro 100.000 Einwohnern.

In den Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt befinden sich auf aktuell vier Pandemiestationen 51 Personen in stationärer Behandlung. Ein weiterer Todesfall wurde gemeldet, so dass insgesamt 14 Personen in Verbindung mit dem Corona-Virus verstorben sind.