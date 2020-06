Uhlstädt-Kirchhasel muss bei Bürgermeisterwahl nachsitzen

Die Wahlhelferinnen Lena Mrozek ((links) und Nadine Fehn-Scholl warten im Saal des Grünen Baums in Uhlstädt hinter Plexiglas auf Wähler. In der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel wurde am Sonntag neben dem Landrat auch ein Bürgermeister gewählt.