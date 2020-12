Uhlstädt-Kirchhasel: Neuer Bürgermeister, alte Probleme

Dass sie sich um den Hals fallen, wäre auch ohne Corona nicht zu erwarten gewesen. So aber wurde schon das Überreichen des Blumenstraußes zur infektionsschutzrechtlichen Herausforderung. Ausgerechnet dem Neusitzer Christian Tschesch, Proteger von Amtsvorgänger Toni Hübler (beide CDU), kam als ältestem anwesenden Gemeinderatsmitglied die Aufgabe zu, Uhlstädt-Kirchhasels neugewählten Bürgermeister Frank Dietzel (Linke) zu vereidigen. Es gelang mit An- und Abstand.

Mehr als ein Dutzend Gäste fanden am Dienstagabend den Weg in den Saal in Kirchhasel, wo das Abnehmen des Mund-Nase-Schutzes nach den verschärften Dezember-Regeln nur noch dem Redenden gestattet war. Unter den Besuchern waren auffallend viele Niederkrossener, die mit ihrer Anwesenheit die Beantragung von Fördermitteln für die Sportstätte im Ort unterstützen wollten. Sebastian Streipert, der sportliche Leiter des SV 90 Niederkrossen, erläuterte die seit Jahren bestehenden Probleme mit der undichten Wasserleitung, die auch Bürgermeister Dietzel als „dringend“ einstufte. Mit großer Mehrheit bei nur einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat dem Beschlussantrag zu.

Kindergärten beschäftigen die Volksvertreter gleich mehrfach

Der frühere Sportvereinschef Bernd Lämmerzahl ließ es sich nicht nehmen, im Tagesordnungspunkt Bürgeranfragen neben ein paar kritischen Anmerkungen zum Niederkrossener Ortsbild dem „Genossen Dietzel“ zur Wahl zu gratulieren, verbunden mit der Hoffnung, „dass das Parteiengemauschel aufhört“. Den neuen Bürgermeister holten alsdann die alten Probleme ein. So wollte der Elternvertreter des Kindergartens Zeutsch wissen, warum die zwei kleineren der fünf Kindergärten im Gemeindegebiet nur von 7 bis 15 Uhr – und damit eine halbe Stunde kürzer als der Rest – geöffnet sind, obwohl die Elternbeiträge die selben seien. Katharina Schaubitzer, in der Gemeindeverwaltung zuständig für Jugend, Soziales, Kultur und Sport, verwies auf die personellen Probleme und darauf, dass man eigentlich nur sechs Stunden Betreuung gewährleisten müsse.

Die Kindergärten beschäftigten die Ratsmitglieder auch beim Punkt außer- und überplanmäßige Ausgaben. Unter anderem soll es einen Nachschlag von 50.000 Euro für den laufenden Umbau des Kindergartens Zeutsch geben, der wegen eines schadstoffbelasteten Fußbodens ins Stocken geraten ist ( Baustopp mit Folgen am Kindergarten Zeutsch ). Bereits der Hauptausschuss hatte dafür weitere 23.000 Euro bewilligt. „Wir haben einen Fall der nicht planbar war“, begründete Dietzel. Das Geld soll aus der allgemeinen Rücklage entnommen, der Bauausschuss in die Abläufe eingebunden werden.

Defizit bei der Haushaltsplanung im hohen sechsstelligen Bereich

Nicht planbar ist derzeit auch die weitere Entwicklung der Kommunalfinanzen, wie im Vortrag von Kämmerin Theres Krause deutlich wurde. Im laufenden Jahr rechne man mit rund 1,2 Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer, geplant waren 1,6 Millionen Euro. „Zum Glück haben wir nicht so viele Unternehmen, die unmittelbar von Corona betroffen sind“, sagte die Leiterin der Finanzverwaltung. Schwierig gestalte sich auch das Aufstellen eines Haushaltsplanes für 2021. Stand jetzt weise der Verwaltungshaushalt ein Defizit von fast 600.000 Euro auf, hinzu kämen 400.000 Euro, die man eigentlich bräuchte, um durch Zuführung zum Vermögenshaushalt überhaupt Investitionen zu ermöglichen.

Die Kämmerin stimmte die Volksvertreter auf harte Zeiten ein, zumal die Schlüsselzuweisungen des Landes weiter zurückgehen. „Viele Steuerinstrumente bleiben nicht. Wir müssen anfangen, konsequent zu sparen“, so Theres Krause. Ob unter diesen Prämissen geplante Investitionen wie der Straßenbau in Naundorf oder ein neues Feuerwehrgerätehaus für Großkochberg überhaupt realistisch seien, werde die Zeit zeigen.