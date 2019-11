Umzug vom Neubaugebiet in Rudolstadts Innenstadt

Langsam weicht die Aufregung. Und die Anstrengung. „Die ersten 10, 14 Tage war es hier noch wie auf einer Baustelle, aber langsam merkt man, wie sich die Situation entspannt“, beschreibt Ruwo-Geschäftsführer Jens Adloff die vergangenen Wochen. Noch immer sind nicht alle Handwerker aus dem Haus. Mitte September hat das Rudolstädter Wohnungsunternehmen die alten Räumlichkeiten am Corrensring verlassen und ist umgezogen in das ehemals Ketelhodtsche Palais am Neumarkt, das vorher aufwändig saniert und um einen Neubau erweitert wurden. „Es war ein große Umstellung für unsere gesamte Arbeit. Dafür finde ich, haben wir es relativ ruhig gemeistert. Wir waren schon nervös, wenn ich nur an das Wochenende denke, an dem die gesamte IT umgestellt wurde“, sagt er. Inzwischen aber haben die 25 Mitarbeiter in der Verwaltung plus die Handwerker sich an die neue Umgebung gewöhnt. „Ihr habt es jetzt aber schön hier“, hören sie immer wieder. „Ja, wir merken, dass die Räumlichkeiten hier gut ankommen. Wir können das auch genießen, allerdings müssen wir hier genauso unseren Job machen, uns um die Mietangelegenheiten unserer Kunden kümmern“, macht er deutlich.

Plätze für Kundenberatung im Erdgeschoss

Platz gibt es reichlich hier. In den Gängen findet man Bereiche mit Tischen und Stühlen, an denen sich die Mitarbeiter in den Pausen aber auch zu Beratungen einfinden können. „Wir nennen es Aufenthalts- und Kommunikationsbereiche. Sie werden rege genutzt. Dass es etwas großzügiger ist, hängt mit der Kombination aus Alt- und Neubau zusammen“, so Jens Adloff. Mit dem Umzug haben sich auch einige Abläufe geändert. Die Besucher werden an einem großzügigen Tresen empfangen und können hier ihre Anliegen vortragen. Die Mitarbeiter werden gerufen und die Gespräche finden dann in einer der drei Beratungskabinen im Erdgeschoss statt. So sind die Arbeitsbereiche der Mitarbeiter und die Bereiche mit Kundenbetrieb voneinander getrennt. „Damit ist die Zeit, in der die Mieter vor den Schreibtischen der Mitarbeitern standen, Geschichte“, so der Chef. Vorbei auch die Zeit, in der jeder Mitarbeiter seinen Bereich mit Privatsachen gestalten konnte. „Wir wollten ein einheitliches Konzept, das sich ästhetisch dem Bau anpasst. Das kam am Anfang nicht bei allen gut an. Aber wir haben einen Kompromiss gefunden. Wir werden in einer Arbeitsgruppe gemeinsam mit der Kunstwerkstatt schauen, wie wir die Flächen gestalten können“, macht er deutlich. „Und ja, es muss möglich sein, von heute auf morgen den Arbeitsplatz innerhalb des Hauses zu wechseln.“ Eine Einweihungsfeier hat es noch nicht gegeben. „Keiner von uns hat momentan die Kraft, es zu organisieren“, so der Chef. „Auch das macht viel Arbeit und wir wollen es ja ordentlich machen“. Ideen allerdings gibt es schon. So ist im Eingangsbereich eine Ausstellung über die Familie Ketelhodt geplant. „Wenn es klappt wollen wir diese noch im Dezember eröffnen, das wäre eine Gelegenheit, die Türen für die Öffentlichkeit zu öffnen“, sagt er. Einen Tag der offenen Tür wird es im nächsten Jahr geben, eventuell zum Tag des offenen Denkmals oder zum Städtebaufördertag.

Büro in Volkstedt-West ab 2020 geplant

Mit dem Umzug in die neue Geschäftsstelle ist das dritte von insgesamt vier Großprojekten der Ruwo in diesem Jahr abgeschlossen. Nach dem Bezug des Wohnhauses in der Paganinistraße und der Einweihung des Löwensaales. Gebaut wird aktuell am Haus Trommsdorffstraße 10 in Volkstedt-West. Ein Vorhaben mit einem Investitionsumfang von rund sechs Millionen Euro. Voraussichtlich ab März soll hier die Vermietung beginnen. Mit dem Umzug aus dem Neubaugebiet in die Stadt hat die Ruwo dort eine Lücke hinterlassen. „Wir werden dort vermisst. Man kann es regelrecht fühlen, dass wir dort ein Vakuum hinterlassen“, weiß Jens Adloff. Das soll sich wieder ändern. Mit der Fertigstellung des Hauses Trommsdorffstraße 10 wird dort im Erdgeschoss der Pflegedienst einziehen. Die jetzt vom Pflegedienst genutzten Räume in der Scheinpflugstraße sollen als Ruwo-Büro eingerichtet werden. „Damit sind zu festen Zeiten die Hauswarte und eine unserer Mitarbeiterinnen dort zu erreichen, so dass die Mieter in Volkstedt-West wieder einen Anlaufpunkt haben“, kündigt er an.