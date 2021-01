Unbegrenzte Motorboot-Freuden auf den Saale-Talsperren

Motorboote auf dem Hohenwarte-Stausee dienten in früheren Jahren vor allem dem eher gemütlichen Familienausflug, da Motorleistung und Tempo in weiten Bereichen begrenzt waren. Inzwischen steigt nicht nur die Zahl der Motorboote rapide, sondern auch jene der Paddelboote und –bretter, die keine Zulassung brauchen. (Archivfoto)

Von Jens Voigt

Saalthal /Schleiz. Schneewattierte Stille, nur ein einzelnes Schlauchboot mit zwei dick eingepackten Anglern darauf, die noch Zander und Hecht nachstellen – in diesen ersten Januartagen wirkt die Alterbucht wie der gesamte Hohenwarte-Stausee wie ein ziemlich verlassener Ort. Doch schon im Frühjahr, falls Corona wieder weicht, werden die Wasser-Freunde wieder strömen und mit zahllosen Booten die Idylle zerknattern. Die im Herbst angekündigte und von vielen erhoffte Limitierung der Wasserfahrzeuge ist noch längst nicht in Sicht.

Dieter Herzog vom Bungalowbesitzer-Zweckverbund Saalthal-Alter hatte im vorigen September harsche Worte gefunden: Man könne den begrenzten Raum auf und an der Talsperre nicht einfach mit immer mehr Gästen und ihren Booten fluten, der gerade abgelaufene Corona-Sommer habe die Schmerzgrenzen weit überschritten. Zuweilen hätten sich so viele Boote in der Bucht gedrängt, „dass man sie locker hätte zu Fuß überqueren können“, befand Herzog auf der Konferenz der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Thüringer Meer in Krölpa. Es brauche endlich eine Begrenzung der Wasserfahrzeuge, vor allem der Motorboote. Weitere Diskussionsteilnehmer hatten die aus ihrer Sicht ungeeignete Lage der Wasserskistrecke ausgerechnet an der schmalsten Stelle unterhalb von Neidenberga kritisiert sowie die völlig ungenügende Zahl von frei zugänglichen Bootsanlegern; zudem sei das Befahren mit sogenannten Stand-up-Paddelbrettern völlig ungeregelt.

„Büchse der Pandora“ offenbar noch ungeöffnet

Der Schleizer Landrat Thomas Fügmann (CDU), zugleich KAG-Vorsitzender, hatte damals versichert, dass man all das durch eine Neufassung der bisherigen Stauseeordnung berücksichtigen und darin auch wieder eine Limitierung der zugelassenen Boote vornehmen werde – auch wenn man damit „die Büchse der Pandora“ öffne, weil erfahrungsgemäß eine sehr hitzige Diskussion wegen der sehr unterschiedlichen Interessen aller Beteiligten zu befürchten sei. Peter Apel, Chef der Vattenfall-Wasserkraftwerke als Stausee-Eigner, hatte Fügmann in Krölpa ausdrücklich für dessen Mut gelobt, trotz der zu erwartenden Widerstände die Stauseeordnung überarbeiten zu lassen und dabei auch Vattenfall einzubeziehen.

Doch zumindest für die kommende Saison wird sich an der freien Fahrt für alle Bootsbesitzer wohl nichts ändern. Denn die Novellierung der zuletzt 2013 erlassenen Stauseeordnung hat noch nicht einmal so richtig begonnen. Wie eine Sprecherin des Saale-Orla-Landratsamtes jetzt auf OTZ-Nachfrage mitteilte, liegt bislang weder ein erster Entwurf der neuen Ordnung vor, noch habe Sonstiges in diesem Zusammenhang zur Diskussion und Stellungnahme die Beteiligten wie etwa Kommunen, Verbände oder Institutionen erreicht. Wann eine neue Stauseeordnung den Kreistagen zum Beschluss vorgelegt und damit in Kraft treten werde, dazu könne „nach heutigem Stand keine Aussage getroffen werden“, so die Sprecherin.

In 2020 fast 1000 Kurzzeit-Zulassungen mehr erteilt für Hohenwarte-Stausee

Wie überfällig eine Begrenzung der Bootszulassungen für Hohenwarte- und Bleilochstausee ist, zeigen die Zahlen der letzten Jahre und vor allem jene des Pandemie-Sommers 2020, als neue Rekordwerte erreicht wurden. Für insgesamt 4312 Tage waren an der Hohenwarte Kurzzeit-Zulassungen erteilt worden, am Bleiloch-Stausee wurden 5388 Bootstage genehmigt. Darin sind neben den einzelnen Tageszulassungen auch die Wochenzulassungen mit jeweils sieben Tagen eingerechnet.

Vor allem gab es laut Schleizer Landratsamt mehr Wochenzulassungen. 2019 waren es noch für die Bleiloch-Talsperre insgesamt 3288 Tage und 3423 für den Hohenwarte-Stausee. Das Jahr mit der niedrigsten Anzahl an Tagen für Kurzzeitzulassen war für beide Gewässer 2011. Da erreichte der Wert lediglich 973 Tage (Bleiloch) bzw. 570 (Hohenwarte). Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings, dass bis Ende 2011 eine Zulassungspflicht für Boote mit Verbrennungsmotor erst ab über fünf PS bestand, schwächere Motoren durften ohne Zulassung genutzt werden.

Jahreszulassungen nahezu stabil

Kaum signifikante Änderung gab es in jüngster Zeit bei den Jahreszulassungen. Diese wurden 2020 für 877 Motorboote auf dem Hohenwarte- und 908 auf dem Bleiloch-Stausee erteilt. In den Jahren 2003 bis 2010 lag die Zahl noch bei 315 (Hohenwarte) und 415 (Bleiloch). Damals freilich galt für beide Gewässer noch eine vom Landratsamt Saale-Orla vorgegebene zahlenmäßige Limitierung für alle Boote mit mehr als fünf PS. Nachdem 2012 diese Obergrenze aufgehoben worden war, stieg die Zahl der Jahreszulassungen stetig an. Den größten Sprung gab es 2016, als der Bestandsschutz für sämtliche älteren Boote mit Verbrennungsmotor unter fünf PS weggefallen war. Damals erreichte die Zahl der Jahreszulassungen genau 859 auf der Hohenwarte- und 928 auf der Bleiloch-Talsperre.