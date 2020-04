Saalfeld. Ein Unbekannter hat in Saalfeld zunächst Decken und Sitzpolster von einer Terrasse geklaut und es sich damit anschließend im Wohnwagen auf demselben Grundstück gemütlich gemacht.

Unbekannter bricht in Wohnwagen ein und übernachtet dort

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein unbekannter Täter ein Grundstück in der Kulmbacher Straße in Saalfeld aufgesucht und sich von der Terrasse mehrere Decken, Sitzpolster und eine Solarleuchte genommen. Mit einer Gartenschere aus dem Schuppen schlug er das Fenster des Wohnwagens ein, der auf demselben Grundstück abgestellt ist. Vermutlich verbrachte er dann die Nacht dort, aß eine Mandarine, benutzte die Toilette und rauchte vermutlich auch einen Joint.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

