Und täglich grüßt in Gorndorf der Autodrehkran

Diesen Autodrehkran kennt in Saalfeld und ganz besonders im Ortsteil Gorndorf nahezu jedes Kind. Das gelbe Vehikel aus DDR-Produktion, gebaut in Potsdam-Babelsberg auf der Basis des Lkw W-50, steht seit Jahren am Ortsteingang von Gorndorf, aus Saalfeld kommend. Es ist eine Art Wahrzeichen geworden von Gorndorf, jeder, der per Auto oder Bus von Saalfeld nach Gorndorf will, muss an dem TDK 70 vorbei, wie das Hubgerät technisch heißt. Und täglich grüßt der Autodrehkran, könnte man witzeln, doch die Gorndorfer finden das vor sich hinrostende Fahrzeug mittlerweile nicht mehr lustig. Sie wären es gern los.

Saalfelds Bürgermeister: „Wir können da leider nichts tun.“ Doch so einfach ist es nicht. Das wurde am Donnerstagabend bei der Einwohnerversammlung in Gorndorf deutlich, zu dem Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) geladen hatte. „Wir können da leider nichts tun“, bedauerte der Rathauschef und Ordnungsamtschef Kai-Uwe Koch sagte: „Das sieht nicht schön aus, aber es ist sein privates Eigentum.“ Gemeint ist der Besitzer des Grundstücks direkt am Abzweig Richtung Gorndorf, auf dem das Kranauto steht. Laut Koch wolle dieser „das schönste Haus in Saalfeld bauen“ und „dafür braucht er die Technik“. An der sofortigen Einsatzfähigkeit des Kran, der offenbar seit Jahren nicht bewegt wurde, darf gezweifelt werden. Bürgermeister bedauert sehr, dass ihm wegen des privaten Grund und Bodens die Hände gebunden sind: „Uns gefällt das auch nicht.“ Ein Anwohner machte halb im Scherz einen Vorschlag, wie vielleicht doch die Möglichkeit einer Intervention der öffentlichen Hand entstehen könnte: „Kann da nicht ‘mal ein bisschen Öl auslaufen?“ „Ab sechs Uhr ist es erlaubt, vorher nicht!“ Neben dem allzupräsenten Kran gibt es noch weitere Dinge, die die Gorndorfer bewegen, etwa der morgendliche Anlieferverkehr an der Rewe-Kaufhalle. Eine Anwohnerin berichtet vom „lauten Geschäppere der Rollcontainer“, weshalb sie sich morgens keinen Wecker zu stellen brauche. Oft ginge das erst um sechs Uhr los, bisweilen aber auch zeitiger, zwischen drei und vier Uhr. Ordnungsamtschef Koch machte klar: „Ab sechs Uhr ist es erlaubt, vorher nicht!“ Die Gorndorfer hegen die Hoffnung, dass sich die Situation mit dem geplanten Umbau der Kaufhalle verbessert, wenn auch die ersten, bekannt gewordenen Pläne wenig zuversichtlich stimmten. Dazu erklärt Saalfelds Baudezernentin Bettina Fiedler (CDU), dass es „sehr konstruktive Gespräche“ hinsichtlich des Umbaus gegeben habe und die Pläne überarbeitet würden. „Wir sind da sehr zuversichtlich.“ 2019 hat es in Gorndorf 270 Strafanzeigen gegeben Im Weiteren erläuterte Polizeioberrat Holger Schulz, Leiter des Saalfelder Inspektionsdienstes, die Kriminalitätssituation in Gorndorf. Demnach habe es im Jahr 2019 in Gorndorf 270 Strafanzeigen gegeben. Mit 89 Fällen, darunter viele Graffiti-Delikte, sei Sachbeschädigung die größte Gruppe gewesen. Zudem habe es 48 Eigentumsdelikte gegeben, vom Ladendiebstahl bis zum besonders schweren Diebstahl. 44 Körperverletzungen wurden verzeichnet, so Schulz, viele unter Alkoholeinfluss. 25 Mal wurden Verkehrsstrafanzeigen aufgenommen, darunter 17 Mal wegen Fahrens ohne Führerschein. Schulz pflichtete dem aus Gorndorf stammenden Stadtrat Steffen Teichmann (für CDU) bei, dass Gorndorf nicht mehr der Schwerpunkt der Auseinandersetzung zwischen linken und rechten Jugendlichen sei. Das sei 1998, eine Zeit, in der er selbst noch Einsätze fuhr, ganz anders gewesen.