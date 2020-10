Unterführung für Fußgänger und Radfahrer entsteht in Zeutsch

Neben dem Bahnübergang in Zeutsch nimmt immer mehr der Tunnel Gestalt an, durch den Fußgänger und Radfahrer später die Bundesstraße 88 und die Bahnstrecke Großheringen - Saalfeld unterqueren. Auf der Ortsseite schon weitgehend fertiggestellt, sieht man von der Kreisstraße in Richtung Niederkrossen gut die Schalung für die Unterführung, von der aus später auch die Bahnsteige des Haltepunktes Zeutsch erreicht werden sollen.