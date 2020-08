Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unterweißbach: Die Wunder der Natur im Fokus

„Der Naturfotograf mag oft mit leeren Händen heimgehen – aber nie mit leerem Herzen.“ Diesen Satz vom Naturfotografen Franz Bagyi aus Ungarn könne er sofort unterschreiben, sagt Marcel Günther aus Unterweißbach. Was für andere das Shoppingcenter ist, sei für ihn die Natur, so der 39-Jährige. Inmitten von Wäldern, Gras oder Schnee lädt er seine Akkus auf. Was er dafür braucht, sind drei Dinge: Geduld, Geduld und Geduld. Schließlich liegen Erfolg und Misserfolg in der Fotografie eng beieinander.