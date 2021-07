Straßen weggespült, Zugverkehr gestoppt, Kastrophenschutz alarmiert: Kurze Nacht für Einsatzkräfte in Saalfeld-Rudolstadt

Der Saalfelder Ortsteil Aue am Berg ist auch am Mittwoch noch dicht. Der Starkregen am Dienstagabend spülte hier die Pflastersteine regelrecht aus der Straße.

Saalfeld/Rudolstadt Heftiger Gewitterguss am Dienstagabend spült ganze Straßen weg und macht Wege unpassierbar - auch Bahnstrecke betroffen

Überflutete und ausgespülte Straßen, umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller: Ein Sturzregen legte am Dienstagabend das Städtedreieck Saalfeld/Rudolstadt/Bad Blankenburg lahm und sorgte für Schäden, die sicherlich in die Millionen gehen werden. Nach heftigen Gewittergüssen bestand die einzige Verbindung zwischen Saalfeld und Rudolstadt zeitweise aus der Landstraße über den Kulm. Auch andere Regionen im Landkreis waren stark betroffen, die Feuerwehren im Dauereinsatz.

Unwetter-Ticker: Thüringenweit Überschwemmungen, Schlammlawine und mehrere Verletzte

Mehrere Straßen gesperrt

Nachdem ab etwa 20 Uhr die Regenmenge eines ganzen Monats in wenigen Minuten niederprasselte, mussten mehrere Straßen durch Polizei und Feuerwehr gesperrt werden. Dies betraf zum Beinspiel die Kreuzung der B 85 in Schwarza, die B 281 in Rockendorf, die Verbindung von Bad Blankenburg nach Unterwirbach und die Ortsdurchfahrt Aue am Berg, wo mehrere Bäume entwurzelt und Teile der Straße fortgespült wurden. Auch Unterwellenborn und Rudolstadt-Schwarza waren stark betroffen.

Wasser kniehoch in Landessportschule

Straßen mit Gefälle verwandelten sich in Sturzbäche und rissen wie in Unterwirbach auch volle Mülltonnen mit. An der Landessportschule in Bad Blankenburg, wo eigentlich ein Fußball-Testspiel stattfinden sollte, stand der Parkplatz binnen Minuten knietief unter Wasser, das auch in das Foyer und die Sporthalle der Einrichtung eindrang. Vielen privaten Grundstücksbesitzern ging es nicht besser.

Kastrophenschutzeinheiten alarmiert - Hangrutsch unterspült Gleise

Freiwillige Feuerwehren, THW und andere Rettungskräfte halfen, so gut es ging. Sandsäcke wurden gefüllt und zum Abdichten verteilt, gesperrte Straßenabschnitte gesichert. Für viele Einsatzkräfte wurde es eine kurze Nacht, nachdem die Leitstelle in Jena um 20.20 Uhr die Kastrophenschutzeinheiten des Landkreises alarmiert hatte. Der Einsatzzug Retten war an der B 85 in Höhe Wöhlsdorf im Einsatz, wo nach einem Hangrutsch auf einer Länge von etwa 200 Metern auch das Gleis der Bahnstrecke Saalfeld - Erfurt unterspült war. Noch am Mittwoch Vormittag war die Strecke der Erfurter Bahn gesperrt. Die KomBus sicherte per S-Linie die Verbindung von Bad Blankenburg in die Kreisstadt, konnte aber selbst Unterwirbach nicht mehr anfahren.

Längere Vollsperrung bei Bad Blankenburg

Die dortige Kreisstraße 183 wurde durch das Landratsamt zwischen Unterwirbach und Bad Blankenburg bis auf weiteres voll gesperrt. "Der in Teilbereichen freiliegende Straßenkörper weist nicht mehr die notwendige Standsicherheit auf. Es sind senkrechte Abruchhöhen von bis zu 1,3 Meter zu verzeichnen", sagte ein Sprecher des Landratsamtes zur Begründung. Die TSI werde die Fahrbahn zeitnah vom angeschwemmten Geröll befreien und die Fahrbahn mittels Kehrmaschine säubern, damit Anwohnern im betroffenen Bereich die Zufahrt und den Rettungsfahrzeugen die Durchfahrt ermöglicht wird. Über den Umfang und die technische Lösung der Instandsetzungsarbeiten könne noch keine Aussage getroffen werden. Man gehe jedoch von einer längeren Vollsperrung aus.

Die Feuerwehren aus Rudolstadt und den Ortsteilen zählten in der Nacht zum Mittwoch nicht weniger als zwölf Einsätze. Von der ehemaligen Eisenbahnbrücke (Rothsbrücke) kamen Wassermassen über das Feld auf die Bundesstraße gelaufen und sorgten für zahlreich vollgelaufene Keller in der Schwarzaer Siedlung. Besonders betroffen war laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung vor allem die Emil-Hartmann-Straße, Ecke Rosa-Luxemburg-Straße.

Ein weiterer Schwerpunkt war auch die Schwarzaer Hohle. In Cumbach stürzte ein Baum in eine Oberleitung und ein Ast auf die Fahrbahn. In Schwarza lief Wasser durch ein Wohnhaus der Prinz-Louis-Ferdinand-Straße und in Eichfeld war ein Keller mit Wasser vollgelaufen. Auf der B90 zwischen Tunnel Pörzberg und der Abfahrt Lichstedt wurden Verunreinigungen durch Schlamm und Kies beseitigt.

Heizöltanks umgepumpt

Kaum im Bett, wurde die Feuerwehr Rudolstadt-Hauptwache nochmals um 2.24 Uhr zu einer Tierrettung alarmiert. Die Katze wurde gerettet und einem Anwohner in Obhut gegeben. Es sollte noch nicht der letzte Einsatz sein: Gegen 2.50 Uhr wurde der Gerätewagen-Gefahrgut nach Aue am Berg alarmiert. Vor Ort galt es, ausgelaufenes Heizöl mittels Spezialpumpe aus mehreren havarierten Heizöltanks umzupumpen, damit kein Heizöl in die Umwelt gelangen konnte.

Überschwemmungen in Thüringen nach Starkregenfällen Überschwemmungen in Thüringen nach Starkregenfällen Der Fluss Wipse in Gera-Liebschwitz trat am Dienstag nach heftigen Regenfällen über die Ufer. Foto: H.Hellfritzsch

Überschwemmungen in Thüringen nach Starkregenfällen Der Fluss Wipse in Gera-Liebschwitz trat am Dienstag nach heftigen Regenfällen über die Ufer. Foto: H.Hellfritzsch

Überschwemmungen in Thüringen nach Starkregenfällen Der Fluss Wipse in Gera-Liebschwitz trat am Dienstag nach heftigen Regenfällen über die Ufer. Foto: H.Hellfritzsch

Überschwemmungen in Thüringen nach Starkregenfällen Starkregen hat am Dienstagabend (13.07.2021) auch in vielen Teilen Thüringens für Ãœberschwemmungen und vollgelaufene Keller gesorgt. In Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) hat das Unwetter zahlreiche Bäche über die Ufer treten lassen und Anwesen überschwemmt. Teilweise standen die Bewohner knietief im Wasser. Zahlreiche Einsatzkräfte sind seit Stunden vor Ort. Foto: NEWS5 / Fricke Weitere Informationen... https://www.news5.de/news/news/read/21391 Foto: NEWS5 / Fricke / News5



Überschwemmungen in Thüringen nach Starkregenfällen In Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) hat das Unwetter zahlreiche Bäche üer die Ufer treten lassen und Anwesen überschwemmt. Foto: NEWS5 / Fricke / News5

Überschwemmungen in Thüringen nach Starkregenfällen Teilweise standen die Bewohner knietief im Wasser. Foto: NEWS5 / Fricke / News5

Überschwemmungen in Thüringen nach Starkregenfällen Zahlreiche Einsatzkräfte waren stundenlang vor Ort. Foto: NEWS5 / Fricke / News5

Überschwemmungen in Thüringen nach Starkregenfällen Starkregen im Schleizer Ortsteil Gräfenwarth. Foto: Peter Cissek



Überschwemmungen in Thüringen nach Starkregenfällen Starkregen im Schleizer Ortsteil Gräfenwarth. Foto: Peter Cissek

Überschwemmungen in Thüringen nach Starkregenfällen Starkregen im Schleizer Ortsteil Gräfenwarth. Foto: Peter Cissek

Überschwemmungen in Thüringen nach Starkregenfällen Schwer getroffen hat es die Landessportschule in Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt). Foto: Peter Scholz

Überschwemmungen in Thüringen nach Starkregenfällen Dort wurde Dienstagabend ein Testspiel zwischen Einheit Rudolstadt und dem ZFC Meuselwitz nach einer halben Stunde abgesagt. Foto: Peter Scholz



Überschwemmungen in Thüringen nach Starkregenfällen Das gesamte Foyer der Sportschule war unter Wasser. Foto: Peter Scholz

Überschwemmungen in Thüringen nach Starkregenfällen Der Parkplatz stand knietief unter Wasser. Foto: Peter Scholz

Überschwemmungen in Thüringen nach Starkregenfällen Auch ein Handballtraining wurde abgesagt, weil Wasser in die Halle lief. Foto: Peter Scholz

Überschwemmungen in Thüringen nach Starkregenfällen Regen auch am Goetheplatz in Weimar. Der City Skyliner schließt. Foto: Michael Baar



88 Liter Regen an einem Tag: Hier gab es in Thüringen den meisten Niederschlag