Urkunden für kühle Rechner

Es war bereits die 59. Mathematik-Olympiade, deren Sieger am Donnerstag im Saal der Hauptsparkasse in Saalfeld mit Urkunden, Blumen und Büchergutscheinen geehrt wurden. Unter den Siegern sind auch einige „Wiederholungstäter“ dabei, erklärte Sparkassen-Mitarbeiterin Heike Röhnisch-Steffens erfreut, als sie Sieger der Vorjahre erblickte.

Immerhin ist es die 26. Sieger-Ehrung mit Unterstützung der Sparkasse. Hans-Dietrich Kirmse, Lehrer am Erasmus-Reinhold-Gymnasium, dankte allen Unterstützern, darunter den Lehrern - insbesondere denen des Fridericianums Rudolstadt, der Sparkasse, dem Schulamt Suhl. Die Unterstützung der Mathe-Olympiade sei immer wieder „eine Klasse für sich“ und „keine Selbstverständlichkeit“. Im Unterschied zu der Handhabung in anderen Kreisen werde die Mathe-Olympiade in Saalfeld-Rudolstadt nicht als Hausaufgabe aufgegeben, vielmehr finde sie noch als echte Schul-Olympiade statt. Nur so werde sie zu „einem Höhepunkt im Schulalltag“.

„Komplett genullt“ bei der zweiten Aufgabe

Besonderen Dank sprach Kirmse den 21 Korrektoren aus, aber auch den Fördervereinen der beteiligten Gymnasien. Zur musikalischen Einstimmung der Siegerehrung spielte Jette Kretzmann, Schülerin an der Saalfelder Musikschule TonArt, anmutig auf ihrer Akustikgitarre und sang dazu.

In der Auswertung der Leistungen der Olympia-Teilnehmer gab es Kirmse zufolge zu einigen Besonderheiten. Bei den 5. Klassen kam nur ein Schüler über 30 Punkte. „Offenbar waren die Aufgaben schwer“, meint Kirmse. Bei den 8. Klassen wurden fast nur Punkte bei der ersten Aufgabe geholt - bei der zweiten hätten fast alle Schüler „komplett genullt“. Bei den 9. Klassen gab es einen „absoluten Ausreißer“, einen „Altbekannten“: Dieser Sieger hat 29 Punkte - und nur 19 Punkte der Zweitplatzierte. Ebenfalls auffällig ist laut Kirmse das durchweg gute Abschneiden des Dr.-Max-Näder-Gymnasiums Königsee. „Das kann kein Zufall sein“, räsonierte Kirmse, „ich weiß nicht, was dort erfolgreich gemacht wurde“.