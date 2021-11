Urlauber aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sitzen in Kapstadt fest

Saalfeld. Eine kleine Reisegruppe aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und ein Saalfelder Musikschullehrer berichten aus Afrika

Die neue Corona-Variante Omikron verlängert für Touristen aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt den Aufenthalt in Südafrika.

„Heute wären wir eigentlich wieder in Deutschland gelandet“, sagt Arnd Karpinsky vom Weinhof Rudolstadt, der regelmäßig Wein- und Genussreisen nach Südafrika anbietet, am Montagvormittag. Seit dem 14. November ist er mit einer kleinen Gruppe in und um Kapstadt unterwegs. Der Aufenthalt wird nun ungeplant verlängert. Der Grund: „Die Flüge von Emirates und Qatar wurden gecancelt.“

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die neu gebuchten Tickets mit Lufthansa am 7. Dezember versucht er nun auf ein früheres Datum umzubuchen, „am Flughafen war das nach sechs Stunden Wartezeit nicht möglich.“ Gecancelt wurden die Flüge aufgrund der neuen Corona-Variante Omikron, wie Arnd Karpinsky erklärt. Generell gebe es schlimmeres – es herrschen derzeit dort etwa 25 Grad, aber „es ist wieder eine ad hoc-Aktion der EU.“

Wie er vor Ort mitbekam, habe Cyril Ramaphosa, der Präsident der Republik Südafrika, dieses Vorgehen auf das schärfste kritisiert. „Viele Leute hier sind sauer deswegen.“ Das seien sie vor dem Hintergrund, dass die Inzidenzen gering seien und es nur ganz wenige neue Fälle gebe. Aktuell liege die Inzidenz bei 53. Zudem haben die Verantwortlichen beim jüngsten G20-Gipfel zugesagt, den Flugverkehr nicht noch einmal zu stoppen. „Aus Panik wurde die Zusage gebrochen.“

Neben den Flügen organisierte der Weinhändler auch eine neuen Unterkunft, was aufgrund seiner Kontakte vor Ort kein Problem war. Viele Touristen sind unterdessen nun an Flughäfen und sitzen dort einfach fest.

Nach seinen ersten Erkenntnissen vor Ort, sei die neue Variante nicht so gefährlich, wie vorerst angenommen. Südafrika wurde nun erneut zum Virusvariantengebiet erklärt, weswegen die Touristen nach ihrer Ankunft für zwei Wochen in Quarantäne müssen. Zuvor brauchen sie für ihre Rückreise einen negativen PCR-Test, egal ob geimpft oder ungeimpft. Das schreibe die Lufthansa seit dem 30. November vor. Ebenso brauchen die Menschen auch zu Beginn der Reise einen negativen PCR-Test.





Vor Ort sei alles gut organisiert. „In Südafrika werden Masken im Freien dort getragen, wo viel Publikumsverkehr herrscht. Außerdem ist Maskenpflicht in Restaurants und Desinfektionsmittelspender stehen so ziemlich überall. Da kann sich Deutschland fast schon eine Scheibe abschneiden.“ Einen Impfstatus interessiere dort niemanden.







Michael Beier schickt ein Foto aus einem Bus, mit dem er durch Tansania unterwegs ist. Foto: Michael Beier

Der Saalfelder Musikschullehrer Michael Beier ist derzeit auch in Afrika unterwegs – geplant und auch für längere Zeit. Als diese Zeitung am Montag Kontakt zu ihm aufnimmt, ist er gerade in einem Bus in Tansania unterwegs. Es ist eine fünfstündige Fahrt in die Usambara-Berge. „Corona bekomme ich hier nur mit, wenn ich Zeitung lese“, sagt Michael Beier. Im Bus trage keiner eine Maske. „In Tansania hat man einen anderen Ansatz“, erklärt er seine Beobachtungen. „In den Zeitungen wird über Corona berichtet, Tansania lässt das Thema weg. Hier sind sie der Meinung, dass Corona durch das Klima nicht so stark zuschlägt.“





Der Saalfelder besucht dort verschiedene Schulen, Musikschulen und Kirchen. „Wenn ich dort was machen kann, mache ich es.“ Erkundigt habe er sich auch in Krankenhäusern nach dem aktuellen Stand. „Man sagte mir, dass es keine auffällig höheren Zahlen gibt.“ Auch von der neuen Virus-Variante habe er nur durch deutschen Medien erfahren. „Erste Touristen haben Bedenken, dass sie wieder nach Hause kommen. Die Menschen in Tansania haben andere Probleme, durch den Tag zu kommen. Außerdem sind sie Infektionen gewöhnt und sie haben ein starkes Immunsystem.“

In Krankenhäusern werden Masken getragen und in öffentlichen Einrichtungen wie Kirchen tragen seinen Schätzungen nach etwa 20 Prozent der Menschen Masken. „Vor Kirchen und Ämtern stehen Fässer mit Wasser. Dort kann man sich die Hände waschen und desinfizieren. In größeren Einkaufscentern wird ab und zu Fieber gemessen“, schildert er weiter. Zwar habe die Weltgesundheitsorganisation Zahlen zu Tansania aufgelistet, jedoch melde Tansania selbst keine Zahlen.

Gleich nebenan, in Kenia, geht es bezüglich der Maßnahmen anders zu. „In Kenia herrscht Maskenpflicht im Freien und dort wollen sie Impfpflicht durchsetzen“, so der Saalfelder.