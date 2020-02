Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vandalismus am AfD-Büro - Richtig teure Bohrer: Polizei warnt vor Betrügern

Am AfD-Büro randaliert: Tausende Euro Schaden

Wie der Polizei erst am Dienstag bekannt wurde, kam es am Samstagabend zu einem Angriff gegen das Bürgerbüro der AFD in Saalfeld. Gegen 21.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter mehrere Scheiben des Büros und entfernte sich danach in Richtung Markt. Etwa 15 Minuten später wurde erneut eine weitere Scheibe mit einem Metallständer zerschlagen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Derzeit wertet die Polizei Videoaufzeichnungen aus, es wird aufgrund politisch motivierter Sachbeschädigung ermittelt.

Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Handlungen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld, Tel.: 03672-4171464, zu melden.

Richtig teure Bohrer: Polizei warnt vor Betrügern

Am Dienstag teilte ein 47-Jähriger aus Sundremda mit, dass er vermutlich auf Betrüger hereingefallen ist. Am Vormittag gab er einem Mann, angeblich Mitarbeiter der Agrar Sundremda, auf Nachfrage mehrere Bohrer zum Schleifen mit. Die anschließende Forderung von 1500 Euro beglich der 47-Jährige. Am Nachmittag erschien eine weitere Person und fragte, ob es weitere Bohrer zum Schleifen geben würde. Auch hier gab der Mann wieder Bohrer heraus, wurde jedoch misstrauisch.

Bei der Fahndung wurden zwei Täter, ein 28-Jähriger sowie ein 24-Jähriger, festgenommen. Die Staatsanwältin sah jedoch keine Straftat und ordnete die Entlassung der Täter aus dem Gewahrsam an. Die Ermittlungen laufen weiter,

Die Polizei weist Bürger ausdrücklich darauf hin, achtsam bei solchen Angeboten zu sein beziehungsweise keinesfalls Leistungen in Anspruch zu nehmen, ohne einen realistischen Preis zu vereinbaren. Beim sogenannten Wucher wird häufig die Unerfahrenheit oder mangelndes Urteilsvermögen von Geschädigten ausgenutzt, um durch Leistungen oder Arbeiten, welche in einem auffälligen Missverhältnis zur Bezahlung stehen, einen Vermögensvorteil bei den Beschuldigten zu erzielen.