Verein des Monats: Tolle Nestschaukel, gekauft von den Gorndorfer Lernspatzen

Da hat Carmen Bruckmann eine klare Meinung: „Einen Schulförderverein dürfte eigentlich gar nicht notwendig sein in einem finanziell starken Land!“ Die Realität aber ist eine andere, ohne den Schulförderverein Gorndorfer Lernspatzen e.V. ginge nicht viel an der Gorndorfer Grundschule. „Eigentlich ist das traurig“, findet die Direktorin.

Wenn Carmen Bruckmann mal etwas braucht für ihre Schule und ihre Schüler, dann verweist sogar der Schulträger häufig auf den Förderverein. Da geht es nicht um Luxus-Dinge, sondern um Sachen des täglichen Bedarfs, „Sachen die Kinder wirklich brauchen und die eigentlich wirklich da sein müssten“.

Vom Schulträger gibt es nicht mal den Klebstoff zum Basteln

Sind sie aber nicht. Nicht einmal Klebstoff zum Basteln. „Als ich angefangen habe als Lehrerin war Verbrauchsmaterial einfach da“, erinnert sich Carmen Bruckmann. Nun aber muss es der Schulförderverein richten, dessen Vorsitzender Bernd Neise ebenso eine Institution ist an der Gorndorfer Grundschule wie Carmen Bruckmann. Neise ist der Hausmeister und auch der Trainer der Schul-AG Fußball und wenn er da so steht in seinem mit Fußball-Plakaten und -Schals ausstaffierten Schulflur, hochgewachsen und mit einem gelben Puma-Shirt, Freundlichkeit und Verbindlichkeit ausstrahlend, dann wird einem klar, was diese Schule im Innersten zusammenhält.

Es ist nicht das Schulgebäude, eine große DDR-Plattenbau-Schule, was hier identitätsstiftend ist. Es sei den als Trotz-alledem-Reaktion, denn die Grundschule ist die letzte seit der Wende 1989/90 unsaniert gebliebene Schule in Saalfeld. Carmen Bruckmann sagt, es sei der Zeitpunkt gekommen, wo es nicht mehr möglich ist, über jede Dreckecke ein Plakat zu kleben. Wo die Schule einen echten Wettbewerbsnachteil hat gegenüber den anderen Grundschulen in Saalfeld aufgrund des baulich aus der Zeit gefallenen Zustandes. „Wir könnten 50 Schüler mehr haben“, weiß auch Bernd Neise. Jeden Morgen sieht er Grundschüler aus Gorndorf an der Bushaltestelle, die zu einer der schicken Schulen im Stadtzentrum wollen.

„Es nützt ja nichts, die Umstände zu beklagen“

Jubel bei den Hortkindern der Grundschule Gorndorf. Die Mitglieder des Schulfördervereins „Lernspatzen Gorndorf e.V.“ finanzierten einen Berg voll Spiele. Foto: Sylvia Graul

Wenn sie also auf den äußeren Glanz der Modernität verzichten müssen – und auch auf ein Telefon im Lehrerzimmer – so haben sie doch etwas in Gorndorfs Grundschule, auf das sie stolz sein können: Ihren Zusammenhalt, ihren Kampfgeist, ihren Willen, trotzdem das Beste aus dem Gegebenen zu machen. „Es nützt ja nichts, die Umstände zu beklagen“, sagt Neise. Tatkräftig ringt der Verein um Spendengelder und entwickelt dabei einige Kreativität. Es gibt wenig Industrie in Gorndorf, so dass die Großspender überschaubar sind. Es gibt die Raiffeisenbank, die Stadtwerke…

Ganz toll finden es Neise und seine Mitstreiterin Daniela Wetzel, wenn die Friseurin um die Ecke in ihre Kasse greift und 50 Euro spendet. Und auch die Lottomittel, die der Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck (CDU) für den Förderverein akquiriert, bewirkten ganz viel, etwa den Kauf der Schulranzen-Schränken für den Hausflur, die Carmen Bruckmann gerade kürzlich bestellt hat.

„In der Masse aber ist es sehr zäh...“, bekennt Neise. Aber Kleinvieh macht auch Mist und daher haben sie beispielsweise ihre Kupfergeldaktion. Die Leute können beim Förderverein ihre Cent-Münzen lassen, die ohnehin zahlreich anfallen „und die Sparkasse tauscht sie kostenlos für uns um“, berichtet Neise. Auch Altpapier haben die Vereinsmitglieder gesammelt, doch das geht nicht mehr seit diesem Jahr, weil der Händler das nicht mehr unterstützt. „Das war eine schöne Einnahmequelle.“

Gegründet wurde der Förderverein im Jahr 2005. Damals stand die Aufgabe, alleinstehende Mütter zu unterstützen, doch das ist, sagt Neise, „heute das geringeste Problem“. Heute decke der Förderverein ein breites Spektrum ab, von der Unterstützung der Ferienfreizeiten oder des Mitmach-Zirkus bis zur Beschaffungshilfe für das Nötigste, etwa dem Kauf eines Laminiergerätes in diesem Jahr.

Kaum zu glauben ist, dass selbst die Großspielgeräte wie die Kletterburg oder die Nestschaukel nicht vom Schulträger, der Stadt Saalfeld, finanziert wurde, sondern vom Geld des Fördervereins. Und: „Viele Schüler wüssten ohne den Förderverein nicht, wie ein Theater von innen aussieht“, sagt Carmen Bruckmann.

25 bis 30 Prozent der Schulkinderhaben einen Migrationshintergrund

In den letzten 15 Jahren habe sich viel gewandelt, erzählt Neise. 25 bis 30 Prozent der Schulkinder haben einen Migrationshintergrund. Zudem ist Inklusion ein wichtiges Thema an der Schule geworden. „Wir helfen, alle Kinder bestmöglich zu integrieren“, sagt Neise. Und das beste Integrationsmittel sei der Fußball! Immerhin, die Schule hat einen tollen neuen Sportplatz bekommen, finanziert von der Stadt Saalfeld. Und da, wo doch gerade die Fußball-AG beginnt, stellt sich Neise tapfer ins Tor, um den Schüssen der jungen Messis und Ronaldos stand zu halten.

Als einen kleinen Ausblick in die Zukunft gedacht berichtet Daniela Wetzel, dass sie im kommenden Frühjahr zwei Bienenvölker auf einer Wiese neben der Schule aufstellen will. Die junge Frau ist Imkerin und weiß um den natur-pädagogischen Wert ihres Engagements für die Kinder. Beim Förderverein „Gorndorfer Lernspatzen“ e. V. dreht sich eben viel, aber nicht alles ums Geld.

Wünsche: Roller und eine Torwand Sollte der Förderverein der Grundschule in Gorndorf, die Gorndorfer Lernspatzen e.V., bei der OTZ-Serie „Verein des Monats“ Geld gewinnen, dann könne der Förderverein unter der Leitung von Hausmeister Bernd Neise Wünsche erfüllen, die bislang unerhört bleiben mussten. So könnte auf dem Schulhof eine Torwand stehen, „wo die Jungs mal so richtig draufballern können“, meint Schulleiterin Carmen Bruckmann. Oder es könnten Roller für den Schulhof angeschafft werden. Werden Roller gekauft, die stabil sind und eine Weile halten, seien die nicht gerade billig, erzählt die Schulchefin. Ebenso steht in der Gorndorfer Grundschule eine Sitzgruppe mit Dach auf der Wunschliste, wo die Schüler sich in der Pause hinsetzen können.

