Verwaltung arbeitet an Lösung für Langen Arm in Gräfenthal

Gräfenthal. Eine Notsicherung für die Stützmauer ist laut VG-Vorsitzendem Robert Heerwagen geplant. Die genaue Zuständigkeit ist offenbar strittig.

Die Situation für Anwohner im hintersten Abschnitt des Langen Arms in Gräfenthal bleibt unbefriedigend. Seit diesem Frühjahr ist das Teilstück ab der Einmündung Walkmühle bis zum letzten Haus für Motorfahrzeuge durch eine Barriere gesperrt. Grund ist der möglicherweise durch Felswasser bedingte Teileinsturz der Stützmauer am Arnsbach vor gut zwei Jahren. Seitdem grenzt ein Bauzaun die schadhafte Stelle ab, wir berichteten. Als Folge kommen Anlieger nicht mehr zu ihren Stellplätzen.

Laut VG-Chef Robert Heerwagen ist die Verwaltung zwecks Notsicherung und entsprechender Straßenausbesserung mit einer Baufirma und einem Planungsbüro im Gespräch. „Wir wollen die Sicherung jetzt ohne Verzug angehen“, sagt er. Ein genauer Starttermin existiere aber noch nicht.

Zunächst war vorgesehen, dass sich der Zweckverband Wasser/Abwasser (ZWA) hieran beteiligt. Das habe sich aber zerschlagen, so Heerwagen. Jens Matschke, Abteilungsleiter Abwasser im ZWA, verriet auf unsere Nachfrage den Grund: „Uns gehören am Langen Arm gar keine Leitungen. Die Anschlussleitungen in diesem Bereich sind allesamt privat. Demnach erheben wir dort auch keine Gebühren von den Anwohnern“.

ZWA sieht keine Verantwortlichkeit

Allerdings hatte der Verband die Erschließung des Langen Arms perspektivisch für 2030 eingeplant. „Wenn nun die VG Förderung für eine Sicherung und Straßensanierung beantragt, könnten wir uns vorstellen, diese Erschließung zeitlich entsprechend vorzuziehen“, so Jens Matschke. Nach jetziger Lage sehe der ZWA im Langen Arm aber keine Verantwortlichkeit. Bürgermeister Wolfgang Wehr zeigte sich am Montag im Urlaub auf La Palma von diesen Nachrichten überrascht. „Der ZWA hat doch schon eine Rohrbefahrung mit Kamera durchgeführt!“, sagt er. „Jetzt muss wohl erst einmal die rechtliche Situation geklärt werden“, so Wehr. Denn entscheidend sei wie so oft die Frage, wer am Ende zahle. Der städtische Haushalt sei jedenfalls „spitz auf Knopf“ kalkuliert.

Unabhängig der jüngsten Entwicklungen haben die Bewohner von Nummer 36 – sie wollen nur ohne Name in die Zeitung – das Thema Langer Arm und Stützmauer seit Jahren privat in Fotos und Text dokumentiert. Nach Meinung des Rentners ist die geplante Notsicherung „nicht zweckmäßig und verlorenes Geld“. Es brauche eine geeignete Mauer, die das vom Felshang kommende Wasser durchlasse. Beton sei dafür ungeeignet.