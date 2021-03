VG Schiefergebirge beschließt Finanzen für 2021

Probstzella. Vermögenshaushalt wegen Breitbandausbau so hoch wie selten. Physischer Ausbau soll Ende März, Anfang April starten

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr tagte die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge. In der Turnhalle Probstzella ging es Donnerstagabend hauptsächlich um Zahlenwerk. So war über die Anträge aller drei Mitgliedskommunen zur zinslosen Stundung der VG-Umlage für die Monate Januar bis März 2021 zu entscheiden.