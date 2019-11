22 Anbieter von Waren und Dienstleistungen für Ältere warteten am Senioren-Informationstag im Bürger- und Behördenhaus Markt 6 auf Wissbegierige.

Das Haus stand „vom Erdgeschoss bis zur dritten Etage“ voller Infostände, freute sich Mitorganisatorin Isrid Müller, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Saalfeld. Für die Senioren sei an diesem Tag „ein schönes Gesamtpaket“ geschnürt worden, schließlich waren Optiker und Apotheken, die Volkshochschule und auch das im Bau befindliche Hospiz anwesend. Dessen Vertreter Matthias Lander freut es sehr, wie viel Zuspruch das Projekt des künftigen „Hospiz am Saalebogen“ bei den Senioren erfährt.

Allein mit Besucherzahl ist Isrid Müller nicht ganz zufrieden, ebensowenig die Leiterin des Seniorenbüros des Landkreises, Elke von Rein. Dabei haben sie den Senioren-Infotag extra auf einen Wochentag gelegt, der sowohl Markttag als auch Behördentag ist. Isrid Müller erklärte, dass die Themen der Senioren in Saalfeld generell gut wahrgenommen werden: „Da sind wir in Saalfeld gut aufgestellt.“ Es gebe viele Senioreneinrichtungen in Saalfeld, es werde viel für Senioren getan. Mit dabei an diesem Tag sind Jeannette Paschold und Mandy Heuer vom Sanitätshaus Fischer in Saalfeld. Sie sind mit einem kompletten Pflegebett ins Behördenhaus gekommen, das gemietet, gekauft oder vom Arzt verordnet werden kann. „Ich finde es eine gute Aktion, doch es hätte mehr los sein können“, erklärt Mandy Heuer.

Auf dem Markt selbst war indes die Verkehrsgesellschaft Kombus aktiv: Dort informierten Cornelia Bergner und Christian Silge darüber, wie Senioren am besten einen Bus mit einem Rollator be- und entsteigen. „Viele ältere Menschen fahren nicht mehr Bus, weil sie Angst haben“, meint Cornelia Bergner. Dabei kann jeder Rollator-Fahrer ein kleines Knöpfchen an der Zutrittstür drücken, worauf der Busfahrer den Bus hydraulisch absenkt und so der Zutritt erleichtert. Es gilt die Regel: „Rückwärts aussteigen mit einem Rollator“, wie Mobilitätsberater Christian Silge erklärt. Oder: „So wie man einsteigt, sollte man auch wieder aussteigen.“

Für alle, die den Senioren-Infotag verpasst haben, bietet Elke von Rein an, sie einfach in ihrem Seniorenbüro zu besuchen - zu finden am Saalfelder Rainweg 70.