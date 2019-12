„Vielsaitige“ Reise in den Advent

Weihnachtslieder sind romantisch und beschwingt. Überall erklingen sie in diesen Tagen und erwärmen das Herz. Und alle Jahre wieder musizieren in der Advents- und Weihnachtszeit Schüler der Kreismusikschule Rudolstadt an vielen Orten im Landkreis. Unter der Gesamtleitung von Manuela Jorks traten die jungen Musiker mit ihren Musikpädagogen am Samstagnachmittag in der Bad Blankenburger Nicolaikirche vor die Zuhörer. Dabei hatten sie sie neben ihren oft schwierigen Stücken auch mit mehr oder weniger starkem Lampenfieber zu kämpfen. Schließlich treten die Schüler nicht jeden Tag vor einem großem Publikum auf.

Im Kerzenschein spielten die jungen Instrumentalisten Beschwingtes, Nachdenkliches und Adventliches auf ihren Blockflöten, Gitarren, Geigen und am Klavier und nahmen die Besucher mit auf eine „vielsaitige“ Reise von Richard Rodney Bennett bis Jose Feliciano. Reichlich Applaus war die verdiente Anerkennung für ihren langen häuslichen Fleiß. Obwohl sie viele anspruchsvolle Stücke im Programm hatten, kam vieles ganz locker herüber, was vorher mit viel Anstrengung erarbeitet worden war. Besonders gefragt sind in der Adventszeit die Blechbläser, die annähernd 20 Auftritte absolvieren. Traditionell eröffneten sie auch das Konzert in dem gut gefüllten Gotteshaus.

Zusammenspiel wird in der Musikschule groß geschrieben, was an der Zahl der unterschiedlichen Ensembles zu sehen war. Neben den Solisten, wie etwa Angelina Steiner, die mit der Interpretation von Simon and Garfunkels Welthit „The Sound of Silence“ überzeugte, bestachen besonders das Gitarrenensemble „Allerlei“ oder „The Butterflys“. Wortbeiträgen der musikalischen Leiterin umrahmten die einzelnen Vorträge. Das Publikum war begeistert von der rund anderthalbstündigen Darbietung der kleinen Musiker. Für den festlichen Ausklang des „Adventskonzerts im Kerzenschein“ sorgte wie schon in der Vergangenheit das Bläserensemble mit „Feliz Navidad“ von José Feliciano.