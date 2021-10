Die „Sonny Boys“ sind zurück und kommen am 9. Oktober, 19.30 Uhr und am 10. Oktober, um 18 Uhr auf die Bühne ins Stadthaus rudolstadt. In Neil Simons witzigem wie anrührendem Schlagabtausch sollen sich zwei alte Hasen des großen Showgeschäfts noch einmal für einen Auftritt zusammenraufen – blöd nur, dass die beiden gar nicht mehr so gut aufeinander zu sprechen sind.