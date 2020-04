Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Bruchbude bis Filetstück durch Königsee

Kay Hertwig aus Dörnfeld an der Heide, seit Jahresbeginn als Leerstandsmanager für die Stadt Königsee und ihre Ortsteile angestellt, ist bei der zum Neujahrsempfang verkündeten Zahl von 95 Immobilien, die er in seinen Katalog aufgenommen hat, nicht stehen geblieben.

Inzwischen hat er alle Eigentümer angeschrieben. Bislang gab es nur wenige Rückmeldungen. Die kaum zehn Prozent waren allerdings für den ersten Anlauf auch so erwartet worden. Nach dem postalischen Weg versucht er nun, Telefonnummern herauszufinden und so den Kontakt herzustellen. Als Wegelagerer will Kay Hertwig nicht rüberkommen: „Ich verstehe mich ja nicht als ein verlängerter Arm des Ordnungsamtes, sondern als einer, der das Angebot macht, die Interessen des Eigentümers mit denen der Kommune zu verbinden.”

Auch ein anderes Problem liegt im Weg: Die Eigentümer-Angaben des Grundbuchamtes werden den Kommunen zweimal im Jahr kostenfrei zur Verfügung gestellt. Etwaige Entwicklungen in der Zwischenzeit sind so nicht abgedeckt, ein aktueller Auszug ist möglich, aber auch für die Stadt nicht kostenfrei. Eingeplant hatte Kay Hertwig auch, den direkten Kontakt mit den Eigentümern zu suchen, doch die aktuellen Entwicklungen rund um Corona legen ihm da unverhofft Fesseln an.

Trotz aller Widrigkeiten gibt es die ersten Fortschritte. Nicht alle sind schon spruchreif, so mehrere Objekte im Königseer Stadtgebiet, wo es Sanierungspläne gibt, die sich allerdings noch Berechnungen zur Rentabilität stellen müssen.

Reden darf Hertwig über ein altes Haus mit Scheune in Barigaus Ortsmitte, wo sich Käufer und Verkäufer quasi einig sind und es nur noch der Unterschriften bedarf. Und auch wenn einige Projekte schon vor seiner Ära angebahnt wurden, wie der Verkauf des „Grünen Grundes” oder des früheren Werkö-Kindergartens in bauwillige Hände, zählt Kay Hertwig sie in den Beginn der erfreulichen Entwicklung mit hinein.

Manchmal muss diese auch in die Gegenrichtung getrieben werden. In Lichta etwa ist ein Haus im Ortskern so marode, dass die Stadt mit Fördermitteln den Abriss plant. Wie es mit den Brachen der früheren Brauerei weitergeht, damit wird sich demnächst das Amtsgericht Rudolstadt befassen. Für Teile der zahlreichen Liegenschaften der früheren Königseer Brauerei im Verkehrswert von knapp 37.000 Euro, die aktuell im Besitz der Königsee-Privatbrauerei GmbH mit Sitz in Uhlstädt-Kirchhasel sind, hat der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt als Gläubiger für den 12. Mai 2020 einen ersten Zwangsvollstreckungstermin beantragt.

Für den Leerstandsmanager haben solche Verfahren einen erfreulichen Nebeneffekt: Dabei wird automatisch das Grundbuch bereinigt und Eigentumsverhältnisse durchsichtig. Denn auch wenn Kay Hertwig die Eigentümer erreicht, hört er nicht selten, dass es derer viele gibt und in ungünstigen Fällen sie weiter verstreut in der Welt wohnen und auch mal so über Kreuz liegen, dass der Neuanfang zunächst unrealistisch wirkt. Moderieren kann, will und würde Kay Hertwig gern, doch die Kontaktsperre hindert ihn.

Einen Vorteil hat diese Zwangspause aber doch. Weil er außerdem den Auftrag hat, die Wege und ihre Ausstattung in der Landstadt, die mit ihren 103 Quadratkilometern fast so viel Fläche wie Jena hat, in eine Datenbank zu übernehmen, kann diese sonst nachrangige Aufgabe wenigstens den freilich einsamen Aufenthalt an frischer Luft garantieren.