Von den Unterschieden zwischen Braunsdorf und Dittrichshütte

Für Außenstehende ist es gar nicht so einfach, Braunsdorf und Dittrichshütte zu unterscheiden. Wo fängt der eine Ort an, wo hört der andere auf? Gehört die Schule zu Dittrichshütte? Auf jeden Fall kommt die Frau aus Dittrichshütte, die diese Schule jeden Tag sauber macht. Seit 15 Jahren, wie sie stolz betont. Wir plaudern ein wenig, ihren Namen sagt sie nicht, sie kenne hier oben ohnehin jeder in Dittrichshütte und in Braunsdorf.

Sie hat einen Ethos, diese kleine starke Frau: „Ich gehe erst, wenn die Schule sauber ist!“ Es sind sechs Klassenräume, erzählt sie, und eine Garderobe und ein Speisesaal und ein Erdgeschoss. Sie hat ein Stunden-Soll, freilich, aber den darf sie nicht sagen und der spiele auch keine Rolle: Feierabend ist, wenn die Schule sauber ist. Unterstützt wird sie von ihrem Mann, der Rentner sei und Zeit habe und ihr „ein gutes Gefühl“ gebe, ein Gefühl der Sicherheit. „Wenn das Haus leer ist, hörst du jedes Knacken!“

„Ich bin eigentlich Braunsdorfer, ich hatte hier eine schöne Jugend.“

Jetzt aber her mit einem richtigen Braunsdorfer! Gefunden wird er am Ende von Braunsdorf, einen kleinen Weg entlang, hinten am letzten Haus. Joachim Tröbs wohnt jetzt zwar in Schwarza, ist aber gebürtiger Braunsdorfer. Regelmäßig kommt er zurück in den Ort seiner Herkunft, um seine 90-jährige Mutter zu besuchen. Und er sagt es ja selber: „Ich bin eigentlich Braunsdorfer, ich hatte hier eine schöne Jugend.“ Zur Schule gegangen ist er übrigens in oben erwähnter Schule, als diese noch bis zur zehnten Klasse ging. Tröbs bedauert, dass es keine Gaststätte mehr im Ort gibt, auch keinen Konsum. „Es gibt eigentlich gar nichts mehr, schade, aber es ist halt so.“

Zu denen, die sich ein wenig dagegen stemmen, dass es gar nichts mehr gibt auf der Saalfelder Höhe, ist Peer Essebier. Er ist Vorsitzender des Heimatvereins der Höhendörfler – und das ist insofern wichtig, da es in Braunsdorf eben doch noch etwas gibt: die alte Schneidemühle, erbaut vor 1800. Hier wurden mit Hilfe der Wasserkraft Bohlen und Bretter geschnitten und auch Brot gemahlen. Einst soll die Mühle durch das größte Holzwasserrad in Deutschland angetrieben worden sein. Es gibt Fotos, die das Rad noch zeigen – und ja, es ist groß.

Verein kümmert sich auch um die Schneidemühle

Der Verein will sich um das gesellschaftliche Leben in den Dörfern kümmern und auch um die Schneidemühle. In Eigenleistung haben die Vereinsmitglieder eine kleine Holzbrücke zum Mühleneingang gebaut. Zum Mühlentag am 1. Juni kann das Denkmal wieder besichtigt werden. Größere Veranstaltungen seien in der Mühle allerdings nicht möglich, sagt Peer Essebier. Der Grund: kein Wasser, kein Strom, kein Abwasser.

Peer Essebier weiß von einem weiteren Verein, der ausschließlich in Braunsdorf aktiv ist. Und er kennt eine, die in diesem Verein mitarbeitet, die „Gabriele“, und zu der fahren wir, nachdem Essebier die Schneidemühle wieder verschlossen hat. Gabriele Fischer erweist sich als eine lustige Zeitgenössin, die einen guten Kaffee macht. „Ich bin Urbraunsdorferin“, sagt sie stolz und weiß als eine solche natürlich auch, dass es schon Unterschiede zu den Dittrichshüttern gibt – obwohl die kürzeste Entfernung zwischen beiden Orten an einer Stelle gegenüber der Kirche vielleicht zehn bis 15 Metern beträgt.

„Grünanlagenfreunde Braunsdorf“ stellen einiges auf die Beine

Aber trotzdem! „Wir sind anders“, sagt Gabriele Fischer. Gleichwohl: „Wir vertragen uns!“ Peer Essebier erinnert sich, dass es früher auch schon mal ‘was gegenseitig „auf die Gusche“ gab, „aber das waren andere Zeiten“. Heute seien sie alle „ganz normale Leute, die mit ihren eigenen Problemen kämpfen wie jeder andere auch“.

Der Verein, in dem Gabriele Fischer aktiv ist, heißt „Grünanlagenfreunde Braunsdorf“. Sie kümmern sich um die zentrale Grünanlage im Ort und stellen einiges auf die Beine. Das nächste große Ding auf dem Jahresplan: Osterbrunnen schmücken am 28. März. Am 18. Juli veranstalten sie ein Straßenfest anlässlich von 650 Jahre Dittrichshütte. Da feiern sie mit, die Braunsdorfer.

Wer die Kirche von Braunsdorf nicht gesehen hat, der war nicht in Braunsdorf! Dafür wird ein Extra-Besichtigungstermin gemacht – und zwar mit Henry Eschrich und Gerald Wäsch vom Kirchenrat. Am 4. Juli 1802 bläst der Wind heiße Asche von einem Wohnhaus herüber, die alte Holzkirche brennt vollständig nieder. 43 Jahre dauern die Bauarbeiten für den Nachfolgebau, am 3. August 1845 wird das Schmuckstück geweiht, auf das Eschrich und Wäsch zurecht stolz sind. Das Holz für den Innenausbau wurde gespendet vom Fürsten, noch heute kann sich Wäsch nicht entsinnen, in der Braunsdorfer Kirche je ein Holzwurm-Loch gesehen zu haben.

800 Leute waren in der Kirche zur Beerdigung von Walter Schilling

Zuletzt bis auf den letzten Platz und weit darüber hinaus gefüllt war die Kirche 2013. Das war bei der Beerdigung von Pfarrer Walter Schilling; 800 Leute drängten sich dicht an dicht, erinnern sich die beiden. Man kann über Braunsdorf nicht schreiben, findet Wäsch, ohne Walter Schilling zu erwähnen. Hier vielleicht nur so viel. Als Schilling 1995 den Menschenrechtspreis der Stadt Weimar erhielt, hieß es in der Begründung: „Walter Schilling war innerhalb der Oppositionsbewegung der ehemaligen DDR eine der Persönlichkeiten, die sich furchtlos für die Menschenrechte engagiert haben.“

Vor dem Abschied besteigen wir den Kirchturm. Die Bronze-Glocken sind im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen worden, die Ersatzglocken aus Eisen haben Rost angesetzt. Doch sie klingen gewaltig: Henry Eschrich und Gerald Wäsch lassen die drei Glocken extra für den Landreporter läuten. Ihr Klang ist unüberhörbar, besonders für den, der zwei Meter neben ihnen steht, und er ist wunderschön, der Klang. Glockenklar eben.