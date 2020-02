Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Waffen an Bord, Drogen im Blut: Unfall bei Großneundorf

Als Feuerwehr, Polizei und DRK am Sonntag kurz nach 20 Uhr an dem Unfallort an der Landesstraße 2687 zwischen Gösselsdorf und Großneundorf eintrafen, ahnten sie noch nicht, was sie erwarten würde: Sie fanden nicht nur ein als gestohlen gemeldetes Fahrzeug samt Dieb, sondern auch mehrere Waffen in einer Tasche auf dem Rücksitz.

Gegen 20 Uhr ging der Alarm bei den Kameraden der Feuerwehr ein: Unfall mit einer eingeklemmten Person. Die freiwillige Feuerwehr in Schmiedefeld postete einige Stunden nach dem Einsatz auf ihrer Facebook-Seite: „Glücklicherweise stellte sich die Lage vor Ort nicht so wie im Meldebild beschrieben dar. Aus ungeklärter Ursache geriet ein 20-Jähriger in einer Rechtskurve von der Straße ab und kam an einen Hang neben der Fahrbahn zum Stehen. Die Person war nicht eingeklemmt, ansprechbar und wurde bereits durch den Rettungsdienst im Fahrzeug betreut.“ Stefanie Kurrat, Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld, beschreibt am Montag den möglichen Unfallhergang: „Wahrscheinlich kam er aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve Der geschrottete Daimler-Benz zwischen Gösselsdorf und Großneuendorf. Foto: Foto: LPI von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Bäumen.“ Mit schweren Verletzungen im Wirbelsäulenbereich wurde er laut Polizeimeldung ins Krankenhaus gebracht. Bis dahin kein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Doch bei der Unfallaufnahme wurden gleich mehrere Entdeckungen gemacht, die dem 20-jährigen Fahrer Probleme bereiten werden: Der Daimler-Benz wurde am 20. Februar in Bad Lobenstein, seinem Wohnort, als gestohlen gemeldet. „Es gab mehrere Sichtungen des Fahrzeuges und Hinweise aus der Bevölkerung der Gegend, aber er konnte nicht gefasst werden“, reflektiert Kurrat. Weiter heißt es in dem Bericht der Polizei: „Zudem wurden in einer Tasche auf dem Rücksitz mehrere Kurz- und Langwaffen sowie Anhaftungen von Betäubungsmitteln festgestellt.“ Der Fahrer stand zum Zeitpunkt des Unfalls zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Einen Führerschein besitzt der junge Mann auch nicht. Vorstrafen hat der Bad Lobensteiner bereits. „Diebstahl und Körperverletzung zum Beispiel“, zählt die Pressesprecherin der Polizei auf. Weitere Beteiligte gab es bei diesem Unfall zum Glück nicht. „Nach Rücksprache mit einer Bereitschaftsstaatsanwältin wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen, sodass eine dauerhafte polizeiliche Überwachung des jungen Mannes im Krankenhaus erforderlich ist“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Kurrat erklärt: „Es ist noch in der Klärung, wie es jetzt weitergeht. Der 20-Jährige ist zumindest vorläufig festgenommen und wird überwacht. Ob er gegebenenfalls ins Haftkrankenhaus kommt, steht noch nicht fest, da auch über die Verletzungen des Mannes nichts Aktuelles bekannt ist.“ Wie weiter mit ihm verfahren wird, wo und wie lang er ärztlich behandelt wird, steht voraussichtlich bis Mitte der Woche fest. Gegen 23.30 Uhr kehrten die Kameraden der Feuerwehr Schmiedefeld an diesem Abend nach ihrem außergewöhnlichen Einsatz zurück. Wie sie auf Facebook mitteilen, waren auch Kameraden aus Reichmannsdorf, Gräfenthal, Großneundorf, Gebersdorf und Buchbach vor Ort. „Gefällt mir“-Angaben, so beschreibt die Feuerwehr, gelten als „Anerkennung der Arbeit der Einsatzkräfte“. Mehr als 80 Bekundungen der Anerkennung gab es für diesen Post.